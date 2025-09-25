به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در نشست فعالان اقتصادی حوزه گردشگری استان اردبیل با قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: ۸۴۰ میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات برای طرح‌های گردشگری استان پیگیری شد.

وی افزود: استان اردبیل بیش از ۴۹ درصد سهم ارزش افزوده و اشتغال در حوزه گردشگری دارد و این حوزه یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه استان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل تصریح کرد: اردبیل جزو ۹ منطقه گردشگری آمایش سرزمین ملی قرار دارد و تدوین سند توسعه گردشگری استان با نگاه اقتصاد گردشگری از اولویت‌هاست.

خلیلی با اشاره به تأکید استاندار اردبیل بر تکمیل زیرساخت‌ها و تأمین منابع مالی گردشگری افزود: در این راستا وزارت میراث فرهنگی باید حمایت‌های لازم را برای تکمیل زنجیره ارزش گردشگری استان انجام دهد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه، جذب ۱۵ میلیون گردشگر خارجی هدف‌گذاری شده است، ادامه داد: انتظار داریم وزارت میراث فرهنگی، به‌دلیل ظرفیت‌های ویژه اردبیل، این استان را در اولویت سیاست‌گذاری‌های شورای راهبردی خود قرار دهد.

علی دارابی، قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم در این نشست وعده داد پیگیری لازم برای تخصیص ۷۴۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای ۱۲ طرح پیشران استان، ۷۰ میلیارد تومان کمک‌های فنی اعتباری برای سپرده‌گذاری تسهیلاتی و ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای زیرساخت‌های گردشگری در حوزه اقتصادی انجام شود.