باشگاه پرسپولیس: مشکلات میزبانی دور از عدالت در لیگ برتر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، اطلاعیه مربوط به میزبانی‌های این تیم در فصل جاری لیگ برتر به شرح زیر است:

مدیر محترم کل ورزش و جوانان استان تهران، امروز در خلال یک نشست خبری، در مورد انتقادات اخیر در خصوص شرایط ورزشگاه تختی صحبت کرده و توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد که چندان منجر به جلب رضایت عموم هواداران فوتبال و افکار عمومی نشده است. تیم پرسپولیس در فصل جدید نیز همانند فصل گذشته، مشکلات و مسائل فراوانی را از حیث میزبانی تجربه کرده و بعد از گذشت چهار هفته هنوز به شرایط دلخواه کادر فنی و بازیکنان دست نیافته است.

هفته گذشته پرسپولیس در مسابقه هفته چهارم خود در لیگ برتر در ورزشگاه تختی به مصاف چادرملو رفته و با تساوی بدون گل متوقف شد. همه بازیکنان و اعضای کادر فنی پرسپولیس متفق‌القول معتقد بودند که شرایط برگزاری یک مسابقه در سطح لیگ برتر، در چنین ورزشگاهی قابل قبول نبوده و انتقادات زیادی از این حیث به مسئولین وارد است. وضعیت چمن ورزشگاه تختی و همچنین عدم فراهم شدن امکانات اولیه، از جمله دوش آب گرم و مواردی مشابه، شرایط را برای بازیکنان پرسپولیس در مسیر ارائه بهترین عملکرد، به معنای واقعی کلمه دشوار ساخته بود.

البته این معضل پرسپولیس مربوط به امروز و دیروز نیست و در چند فصل اخیر همیشه مشکلات میزبانی، گریبان پرسپولیس را گرفته و منجر به برگزاری یک رقابت نابرابر و دور از عدالت در لیگ برتر شده است. در شرایطی که دیگر تیم‌های مدعی شرایط بازی در ورزشگاه‌های مجهز و باکیفیت را دارند، این مشکل بزرگ برای پرسپولیس ایجاد شده و مشخص نیست این روند تا چه زمانی ادامه خواهد یافت.

امروز مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران انتقادات وارد شده به وضعیت ورزشگاه تختی را غیرواقعی توصیف کرد. آقای جوادی در بخشی از نشست خبری خود البته با رعایت اصول ادب مدعی شد که انتقادات افراد بزرگ و نامداری همانند وحید هاشمیان، کریم باقری و امید عالیشاه را می‌پذیرد، اما در عین حال تاکید کرد که ۹۹/۹۹ درصد، این انتقادات واقعیت ندارد و حوزه متولی، تمام ایرادات پیش از برگزاری مسابقه را برطرف ساخته است.

این صحبتها در شرایطی مطرح شده که تقریباً تمامی بازیکنان و اعضای کادر فنی پرسپولیس به شکل مشترک به مشکلات اشاره کردند. همچنین صحبت در خصوص از دست دادن موقعیت گلزنی یا زدن ضربات با فاصله ۴۰ متری، بهانه‌هایی برای فرار از مسئولیت و تغییر مسیر اذهان عمومی در مورد مشکلات ورزشگاه تختی است.

حتی اگر بازیکنان پرسپولیس قادر به استفاده از موقعیت‌های گلزنی خود نباشند نیز چمن ورزشگاه میزبان مسابقات لیگ برتر باید در حد استاندارد و باکیفیت باشد. شرایطی که تا امروز برای تیم بزرگ و پرهوادار پرسپولیس مهیا نشده و منجر به نارضایتی اعضای فنی باشگاه شده است. اما مدیران مسئول به جای مرتفع کردن مشکلات، باشگاه‌ها را مسئول ساخت استادیوم می‌دانند درحالیکه چنین چیزی از واقعیت‌های امکان‌پذیر شرایط کنونی فوتبال ایران دور است.

همچنین مدیر کل ورزش و جوانان در بخش دیگری از نشست خبری خود مدعی شد اگر پرسپولیس در این هفته خود برابر چادرملو به پیروزی می‌رسید، شاهد انجام چنین صحبت‌هایی از سوی بازیکنان و کادر فنی نبودیم. برای بررسی صحت این ادعا کافی است جستجوی کوتاهی داشته تا به سادگی دریابیم که بازیکنان پرسپولیس در یک سال و نیم اخیر و حتی در روزهای کسب پیروزی‌های مهم و درخشان نیز صادقانه و دلسوزانه، مشکلات را برای پیشرفت فوتبال کشور بازگو کرده‌اند.

وحید هاشمیان، سرمربی پرسپولیس نیز بارها نسبت به مشکلات میزبانی پرسپولیس اعتراض کرده است. در شرایطی که برنامه‌ریزی، تخصیص بودجه و تصمیم‌گیری در این رابطه همیشه در حوزه وظایف مسئولان دولتی بوده و انداختن بار این مسئولیت بزرگ به دوش باشگاه‌ها، چندان عادلانه نیست. در شرایط فعلی حتی تیم ملی ایران نیز در چند سال گذشته شرایط بغرنج و دشواری را تجربه کرده و کادر فنی تیم ملی و بازیکنان نیز بارها ابراز علاقه کردند تا دوباره در ورزشگاه آزادی بازی کنند. برپایی و مهیا کردن شرایط تأسیس و ساخت یک ورزشگاه جدید از وعده‌های همیشگی در سال‌های اخیر بوده که به دلایل متفاوتی هنوز به سرانجام خاصی منجر نشده است.

به هر حال هواداران فوتبال در ایران امیدوارند که به زودی شرایط برگزاری مسابقات تیم بزرگ و پرطرفداری مانند پرسپولیس در یک ورزشگاه مجهز، آبرومند و باکیفیت برقرار شود. اما حداقل در این مدت توقع از مسئولان ذیربط بر آن است که گله‌ها و انتقادات بازیکنان و کادر فنی پرسپولیس و اهالی فوتبال را پذیرا بوده و در مسیر رفع این مشکلات قدم بردارند.