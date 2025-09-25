به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی امروز به مصاف ملوان در هفته پنجم فصل جاری لیگ برتر می‌رود که ترکیب این تیم همچون بازی‌های قبلی به دلیل مصدومیت چند نفر تغییر می‌کند.

وحید هاشمیان که علت تغییرات متوالی در ترکیب پرسپولیس و استفاده از بازیکنان در پست‌های غیرتخصصی را آسیب دیدگی‌های آنها عنوان کرده بود حالا مجبور به تغییر قلب دفاع تیمش است. محمدحسین کنعانی زادگان به علت مصدومیت نمی‌تواند امروز بازی کند تا مرتضی پورعلی گنجی پس از هفته‌ها نیمکت نشینی زوج حسین ابرقویی را در دفاع وسط سرخپوشان تشکیل دهد.

غیبت‌های مکرر پورعلی گنجی در ترکیب پرسپولیس باعث خط خوردن او از لیست اردوهای اخیر تیم ملی ایران نیز شد تا حالا فرصت دوباره‌ای برای بازگشت به عمق ترکیب پرسپولیس و حتی تیم ملی فوتبال ایران پیدا کند.

البته پورعلی گنجی تنها تغییر در ترکیب پرسپولیس نیست بلکه کادر فنی سرخپوشان نسبت به اجرای بازی‌سازی در میانه میدان نیز تصمیم متفاوتی را گرفته‌اند تا میلاد سرلک روی نیمکت نشسته و محمد خدابنده‌لو و سروش رفیعی با بازی رو به جلوی خود فرصت‌های بیشتری را برای نفوذ تیوی بیفوما و امید عالیشاه و همچنین گلزنی علی علیپور خلق کنند.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ملوان بندرانزلی ساعت ۱۹ امروز پنجشنبه در ورزشگاه شهرقدس برگزار می‌شود.