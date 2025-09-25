سرهنگ گراوندی: ۱۳ تُن آرد خارج از شبکه توزیع در ایلام توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح اله گراوندی اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور مقابله هدفمند با پدیده قاچاق و شناسایی و کنترل فعالان قاچاق، با اقدامات پلیسی محل فعالیت احدی از فعالان غیر مجاز در زمینه آرد یارانه‌ای و قاچاق را شناسایی کردند

وی افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان طی هماهنگی با مرجع قضائی از انبار محل دپو آردهای قاچاق بازدید کردند.

جانشین انتظامی استان ایلام ادامه داد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از این انبار ۱۳ تن آرد یارانه و قاچاق به ارزش بیش از ۴ میلیارد ریال کشف را کشف کردند.

سرهنگ گراوندی با اشاره به اینکه در این راستا صاحب انبار به عنوان متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد تصریح کرد: همشهریان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را پیرامون قاچاق کالا، احتکار، و دیگر جرایم و مفاسد اقتصادی را با شماره ۰۹۶۳۰۰ یا به سامانه پلیسی ۱۱۰ اطلاع و گزارش کنند.