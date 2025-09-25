به گزارش خبرنگار مهر، جمیل احمدی صبح پنجشنبه در بازدید از هنرستان‌های غرب مازندران با اشاره به اهمیت تکیه بر علم و دانش در کنار مهارت‌آموزی اظهار داشت: مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت مهارت در کنار علم تأکید فرموده‌اند و این مسیر می‌تواند آینده جوانان کشور را تضمین کند.

وی با بیان اینکه شعار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «دفاع برای سرمایه‌گذاری ایران ماهر» انتخاب شده است، افزود: تجلی این شعار را امروز در هنرستان نوشهر می‌بینیم.

معاون آموزش سازمان فنی و حرفه‌ای کشور ادامه داد: در دنیا تحولات بزرگی در حوزه آموزش‌های مهارتی رخ داده است.

وی گفت: طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، تا سال ۲۰۳۰ حدود ۹۰ میلیون شغل از بین می‌رود اما ۱۷۰ میلیون شغل جدید متناسب با فناوری‌های نوین ایجاد خواهد شد و این تغییرات نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد آموزش‌ها در کشورهای توسعه‌یافته به حوزه مهارت اختصاص دارد و این رقم در آینده به ۵۰ درصد خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: مهارت‌آموزی به معنای ترکیب علم و عمل است؛ دانش‌آموزی که مهارت فرا می‌گیرد، دانایی را به توانایی تبدیل می‌کند. به همین دلیل پیشنهاد شد دانش‌آموزان نخبه و ممتاز نیز به هنرستان‌ها هدایت شوند تا ترکیب علم و مهارت به‌طور کامل شکل گیرد.

احمدی با اشاره به اقدامات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای گفت: در کشور بیش از ۷۰۰ مرکز فنی و حرفه‌ای فعال است که دارای تجهیزات نسبتاً به‌روز بوده و این ظرفیت‌ها در اختیار هنرستان‌ها قرار گرفته است.

وی گفت: سال گذشته حدود ۲۳ هزار هنرستانی جذب شدند و امسال ظرفیت ۱۰۰ هزار نفری ایجاد شده تا دانش‌آموزان بیشتری از خدمات مهارتی بهره‌مند شوند.

وی افزود: این روند نویدبخش توسعه مهارت‌آموزی در کشور است و کمک می‌کند تا نسل جوان ایران برای مشاغل آینده آماده شود. استانداردهای آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای بر اساس طبقه‌بندی مشاغل بین‌المللی ۲۰۰۸ طراحی شده و گواهینامه‌های صادرشده در بسیاری از کشورها اعتبار دارد.

معاون آموزش سازمان فنی و حرفه‌ای در پایان تأکید کرد: امروز آموزش و مهارت به‌عنوان زیرساخت توسعه کشور مطرح است و این همگرایی میان آموزش و پرورش، نیروی دریایی و سازمان فنی و حرفه‌ای را باید به فال نیک گرفت.