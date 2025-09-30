میقانی: دوربرگردان موقت محور بجنورد به اسفراین بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی،مهدی میقانی اظهار کرد: با توجه به عدم تکمیل تقاطع غیرهمسطح محور بجنورد به اسفراین و افزایش زمان و هزینه سفر برای کاربران جاده‌ای، به ویژه مراجعه‌کنندگان به سایت‌های اداری و دانشگاهی، دوربرگردان این مسیر به صورت موقت بازگشایی شده است.

وی افزود: عملیات زیرسازی، تعریض محور، نصب تابلوها و علائم، آشکارسازی و ایمن‌سازی مسیر از جمله اقداماتی است که با صرف اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی توسط این اداره کل انجام شده است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی تصریح کرد: دوربرگردان موقت محور بجنورد-اسفراین مختص خودروهای سواری و امدادی است و وسایل نقلیه سنگین همچنان موظف به استفاده از دوربرگردان بش‌قارداش هستند.