به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی در دیدار با معاون بنیاد فرهنگی امام مهدی (عج) همزمان با ظهر دوشنبه در دفتر خود با تاکید بر اهمیت کادرسازی در حوزه مهدویت افزود: تربیت مربیان مجرب در این زمینه باید مورد توجه مسئولان بنیاد فرهنگی امام مهدی (عج) قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در پیگیری مأموریت‌های این بنیاد باید از ظرفیت آموزش و پرورش و نیز دانشگاه‌ها استفاده شود، اظهار کرد: مهدویت از موضوعاتی است که در مبانی انقلاب اسلامی و دیدگاه‌های مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است.

امام جمعه سمنان استفاده از اساتید فرهیخته مهدویت در سراسر استان را برای پیشبرد برنامه‌های بنیاد امام مهدی (عج) مورد تاکید قرار داد و گفت: سازماندهی نیروهای توانمند این عرصه و نیز بهره‌گیری از فضای مجازی می‌تواند به موفقیت این بنیاد منجر شود.

مطیعی در بخش دیگری از سخنان خود ارائه آموزش‌های مرتبط با مهدویت در مدارس را ضروری دانست و اظهار کرد: پاسخ به سوالات و شبهات مرتبط با مهدویت یکی از مسائلی است که باید در اولویت بنیاد فرهنگی امام مهدی (عج) قرار گیرد.

در ابتدای این دیدار آقای «محمدرضا نصوری» معاون آموزش و فرهنگ بنیاد فرهنگی امام مهدی (عج) گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این بنیاد ارائه کرد.