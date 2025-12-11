پخت و توزیع ۵۰۰ پرس غذای گرم در کامیاران

جلیل قیسوندی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت این ایام فرخنده و در راستای گرامیداشت مقام والای حضرت زهرا (س)، خادمین هیئت عاشقان ثارالله (ع) با مشارکت بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) اقدام به پخت ۵۰۰ پرس اطعام فاطمی و توزیع آن میان مردم کامیاران کردند.
وی با اشاره به اینکه این اقدام خیرخواهانه با هدف تقویت روحیه همدلی و نشر فرهنگ ناب اهلبیت (ع) صورت گرفته است، افزود: خادمان هیئت با عشق و ارادت به اهلبیت (ع) در فضایی سرشار از معنویت، مراحل طبخ و بستهبندی را انجام دادند.
قیسوندی ادامه داد: اطعام فاطمی تنها یک فعالیت مناسبتی نیست؛ بلکه فرصتی برای ایجاد پیوند میان مردم، زنده نگهداشتن سنتهای دینی و خدمترسانی به نیازمندان و خانوادههای کمبرخوردار است.
مسئول هیئت عاشقان ثارالله (ع) کامیاران با قدردانی از خیرین و تمامی خادمینی که در اجرای این برنامه مشارکت داشتند، خاطرنشان کرد: امیدواریم این اقدامات، موجب رضایت حضرت زهرا (س) و زمینهساز افزایش برکت و انسجام اجتماعی در جامعه باشد.
