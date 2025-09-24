به گزارش خبرنگار مهر، علی جانقلی، شامگاه چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از سقوط مرگبار یک کارگر تأسیسات در چاه آسانسور خبر داد.
جانقلی با اشاره به وقوع حادثه در یک ساختمان تجاری در ابتدای شهرک قلعهمیر، کوچه رودکی اظهار کرد: ساعت ۱۰:۴۳ صبح گزارشی مبنی بر سقوط یک کارگر در چاه آسانسور به سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی گلستان اعلام شد که بلافاصله تیمهای عملیاتی ایستگاه شماره ۲ نجات (قلعهمیر) به محل اعزام شدند.
وی افزود: مأموران پس از حضور در صحنه و ایمنسازی محیط، فرد حادثهدیده را که در چاه آسانسور سقوط کرده بود از محل خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس دادند، متأسفانه اورژانس اعلام کرد که از عوامل تأسیساتی ساختمان بود، به علت شدت جراحات وارده در دم جان خود را از دست داد.
جانقلی ادامه داد: بررسیهای اولیه نشان داد که آسانسور ساختمان در شرایط کارگاهی بوده و فاقد جانپناه ایمن، درب کشویی بستهشونده و سایر الزامات ایمنی مورد نیاز است که همین موضوع باعث وقوع این حادثه تلخ گردید.
رئیس ایستگاههای شیفت A سازمان آتشنشانی گلستان در پایان تاکید کرد: رعایت استانداردهای ایمنی در پروژههای ساختمانی یک ضرورت است و هرگونه کوتاهی در این زمینه میتواند خسارات جبرانناپذیری به بار آورد.
