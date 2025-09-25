ورزشکار شاهرودی ۶ میلیارد ریال طلای پیدا شده را به صاحبش بازگرداند

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشکار پیشکسوت شاهرودی «جلوهای از فرهنگ پهلوانی و امانتداری» را به نمایش گذاشت و درسی را به ورزشکاران جدید داد.
رضا اشرفی، ورزشکار با اخلاق زورخانهای شهرستان شاهرود، در اقدامی شایسته مقادیری طلا به ارزش شش میلیارد ریال را پیدا و به صاحب آن پس داد.
محمد جلالی رئیس اداره ورزش و جوانان شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این موضوع گفت: رضا اشرفی در نهایت صداقت، امانتداری و بدون هیچگونه چشمداشت، میزان قابل توجهی طلا را به صاحب اصلی بازگردانده است.
وی افزود: این حرکت ارزشمند، نمادی روشن از فرهنگ والای پهلوانی، جوانمردی و روحیه اخلاقمدار ورزش زورخانهای است که همواره در تاریخ این مرز و بوم مورد تأکید قرار گرفته است.
نظر شما