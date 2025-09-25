  1. استانها
  2. سمنان
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۶

ورزشکار شاهرودی ۶ میلیارد ریال طلای پیدا شده را به صاحبش بازگرداند

ورزشکار شاهرودی ۶ میلیارد ریال طلای پیدا شده را به صاحبش بازگرداند

شاهرود- رضا اشرفی، ورزشکار بااخلاق زورخانه‌ای شاهرود، با پس دادن مقادیر قابل‌توجهی طلا به ارزش شش میلیارد ریال به صاحب آن، جلوه‌ای باشکوه از فرهنگ پهلوانی و امانتداری را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشکار پیشکسوت شاهرودی «جلوه‌ای از فرهنگ پهلوانی و امانتداری» را به نمایش گذاشت و درسی را به ورزشکاران جدید داد.

رضا اشرفی، ورزشکار با اخلاق زورخانه‌ای شهرستان شاهرود، در اقدامی شایسته مقادیری طلا به ارزش شش میلیارد ریال را پیدا و به صاحب آن پس داد.

محمد جلالی رئیس اداره ورزش و جوانان شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این موضوع گفت: رضا اشرفی در نهایت صداقت، امانتداری و بدون هیچ‌گونه چشم‌داشت، میزان قابل توجهی طلا را به صاحب اصلی بازگردانده است.

وی افزود: این حرکت ارزشمند، نمادی روشن از فرهنگ والای پهلوانی، جوانمردی و روحیه اخلاق‌مدار ورزش زورخانه‌ای است که همواره در تاریخ این مرز و بوم مورد تأکید قرار گرفته است.

کد خبر 6601333

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها