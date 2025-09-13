با زندگی داروسازان بازی شد + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش بی رویه صدور مجوز برای تاسیس داروخانه در کشور، باعث شد تا شاهد بروز مشکلاتی در عرضه خدمات داروخانه‌ها به مردم باشیم.

ترکش‌های آیین نامه ۱۴۰۰ تاسیس داروخانه‌ها، هنوز که هنوز است این موسسات را با مشکلاتی مواجه ساخته و از همین رو، سازمان غذا و دارو تصمیم گرفت برای عبور از بحران حاکم بر تاسیس داروخانه در کشور؛ آیین نامه جدیدی را بنویسد.

محمدامین حیدری، در نشست بررسی آئین نامه جدید تأسیس داروخانه‌ها که با حضور اکبر عبدالهی اصل مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو برگزار شد، خواستار عدم تکرار مشکلات آیین نامه ۱۴۰۰ در آیین نامه جدید شد و گفت: اگر سازمان غذا و دارو به سطح بندی خدمات داروخانه ها اعتقاد دارد، انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی از مواضع و دیدگاه های سازمان غذا و دارو حمایت می کند.

وی، کیفیت افراد مورد مشورت در تهیه آیین نامه جدید تاسیس داروخانه ها را مورد توجه قرار داد و افزود: به نظر می رسد، کیفیت افرادی که مورد مشورت سازمان غذا و دارو قرار می گیرند، بسیار مهم تر از کمیت افراد است.

معاون آموزش و برنامه ریزی انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: تاسیس داروخانه های جدید نباید عامل تضعیف داروخانه های فعال بشود، زیرا در آیین نامه ۱۴۰۰، با زندگی داروسازان بازی شد.