ضرورت صیانت از سلامت مردم در توزیع اینترنتی دارو

به گزارش خبرنگار مهر، معاون آموزشی انجمن داروسازان ایران و رئیس انجمن داروسازان ایلام در نشست رؤسای داروسازان انجمن غرب کشور که به میزبانی کرمانشاه برگزار شد، با قدردانی از انجمن داروسازان کرمانشاه برای برپایی این جلسه و حضور مسئولان استانی و کشوری، گزارشی از آخرین وضعیت داروسازی کشور ارائه داد.

امین حیدری با بیان اینکه «کاش می‌توانستیم در حوزه تربیت داروساز یک برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم» گفت: متأسفانه طی سال‌های اخیر قوانین خشک و تصمیم‌گیری‌های غیرتخصصی باعث ایجاد نارضایتی در میان داروسازان جوان شده و برخی از ارگان‌های غیر مرتبط را وارد حوزه سلامت کرده است.

وی دوره پس از سال ۱۴۰۰ را دوره‌ای نزدیک به انحطاط برای فعالیت‌های داروسازی کشور دانست و هشدار داد که این روند می‌تواند آسیب‌های جدی به سلامت عمومی وارد کند.

حیدری با اشاره به خطرات ناشی از فعالیت پلتفرم‌های اینترنتی توزیع دارو تأکید کرد: انجمن داروسازان ایران به هیچ عنوان مخالف تکنولوژی و رفاه مردم نیست اما بر شفافیت، امنیت اطلاعات بیماران، جلوگیری از القای مصرف دارو و نظارت کامل بر هرگونه رابطه مالی نامتعارف میان پلتفرم‌ها، پزشکان و داروسازان اصرار دارد.

وی افزود: وزارت ارتباطات نباید منافع اقتصادی پلتفرم‌ها را بر سلامت مردم ترجیح دهد و باید امکانات مورد نیاز وزارت بهداشت را فراهم کند.

وی با اشاره به مکاتبات گسترده انجمن با نهادهای امنیتی و پدافند غیرعامل اظهار داشت: پیوست امنیتی مقررات حمل و توزیع اینترنتی دارو با کمک پدافند غیرعامل تدوین شد و این همکاری جای تقدیر دارد.

به گفته حیدری، مستندات تخلفات پلتفرم‌ها از جمله هزاران مورد تخلف در سایت‌های دیوار، ترب و دیجی‌کالا موجود است و این موارد خطراتی همچون شنود و تجزیه و تحلیل اطلاعات سلامت و حتی تهدید بیوتروریسم را در پی دارد.

معاون آموزشی انجمن داروسازان ایران در ادامه از احیای نظام سطح‌بندی خدمات سلامت در برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: با همکاری مجلس و وزارت بهداشت، مواد قانونی لازم برای توزیع عادلانه خدمات و جلوگیری از همپوشانی تدوین شده است.

وی تأکید کرد که صدور مجوزهای جدید داروخانه‌ها باید بر اساس نیاز واقعی مناطق و در چارچوب سطح‌بندی انجام شود تا هم از تجمع خدمات جلوگیری شود و هم مناطق محروم به خدمات پایه سلامت دسترسی عادلانه داشته باشند.

حیدری با انتقاد از قراردادهای یک‌طرفه بیمه‌ها یادآور شد: انباشت بدهی‌ها و عدم اصلاح قوانین باعث شده زنجیره نقدینگی داروخانه‌ها دچار اختلال شود و خطر ورشکستگی همکاران ما را تهدید کند.

وی افزود که انجمن داروسازان در حال پیگیری پرداخت حدود ۷۰ همت مطالبات داروخانه‌ها از سازمان تأمین اجتماعی است و از مسئولان خواست این مسئله را با جدیت دنبال کنند.

وی در پایان با تأکید بر لزوم حمایت از اشتغال داروسازان جوان تصریح کرد: ساماندهی نظام سطح‌بندی به معنای انسداد مجوزهای جدید نیست بلکه باید شرایطی فراهم شود که داروسازان تازه‌کار بدون نگرانی از ورشکستگی فعالیت کنند.

حیدری ضمن قدردانی از جامعه داروسازی و پزشکی به‌ویژه در بحران‌هایی همچون کرونا خاطرنشان کرد: داروسازان همواره یار و یاور مردم بوده‌اند و امروز نیز در خط مقدم صیانت از سلامت جامعه ایستاده‌اند.