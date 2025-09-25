به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر صبح پنجشنبه در این آئین معنوی با تجلیل از مقام شامخ شهدای دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی اخیر گفت: این گلزار شهدا یادآور ایثار و جانفشانی بزرگ مردانی است که با نثار خون خود استقلال و عزت کشور را تضمین کردند و امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون فداکاری این عزیزان است.

ارسلان زارع در ادامه بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهیدان تاکید کرد و افزود: هرگز نباید اجازه دهیم غبار فراموشی بر راه و آرمان شهیدان بنشیند و همه می‌دانیم که امنیت و آرامش امروز جامعه، ثمره جانفشانی کسانی است که با اخلاص، برای خدا و به فرمان خدا جان خود را در راه پاسداری از میهن عزیز، مردم نجیب و پرچم جمهوری اسلامی ایران فدا کردند.

استاندار بوشهر با اشاره به ایستادگی ملت بزرگ ایران تصریح کرد: امروز هم ایرانیان سرافراز و با غیرت، پرچم‌دار دفاع از استقلال، آرمان‌های انقلاب و میهن خود هستند و مردم مقاوم ایران برای رسیدن به پیشرفت و آبادانی کشور از هیچ تلاش و مجاهدتی دریغ نمی‌ورزند.

وی بیان کرد: این اتحاد بزرگ ملت مهم‌ترین مؤلفه بازدارندگی کشور در برابر هرگونه تهدید و تجاوز محسوب می‌شود.

زارع ضمن آرزوی توفیق برای همگان در پیروی از راه شهیدان، گفت: خدمت صادقانه به مردم و تلاش برای رفع مشکلات جامعه، مهمترین وظیفه ماست و مدیران باید با تمام توان در جهت جلب رضایت مردم بکوشند، چراکه رضایت مردم تضمین‌کننده این وحدت و اقتدار ملی است.