کشف ۱۶۷۰ میلیارد تومانی تجارت غیرقانونی دیجیتال از سوی پلیس

سخنگوی فراجا در گزارشی از اقدامات ۶ ماهه پلیس در کمک به زنجیره تأمین امنیت برق کشور و مقابله با تجارت ماینر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا اظهار کرد: پلیس هم‌صدا و همگام با صنعت برق کشور در بازه زمانی کمتر از شش ماه، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۵ شهریور ماه، بیش از ۳۶ هزار و ۶۴۸ دستگاه ماینر غیرمجاز را از چرخه فعالیت‌های زیرزمینی حذف کرده که به معنایِ پایداریِ بیشتر در زنجیره تأمین انرژی و دسترسی عموم جامعه به برق است.

سخنگوی فراجا تصریح کرد: این حجم از دستگاه‌های ماینرِ کشف شده بیش از ۱,۶۷۰ میلیارد تومان ارزش ریالی داشته که با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و وزارت نیرو از چرخه استفاده غیرقانونی و ضربه به تأمین امنیت انرژی کشور خارج شده‌اند.

