به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری شمسی ظهر پنجشنبه در اجلاس شهرداران کلانشهرهای کشور با بیان اینکه بزرگترین معضل شهرها حاشیهنشینی است، اظهار کرد: سکونتهای غیررسمی ناشی از مهاجرت روستاییان و ساکنان شهرهای کمبرخوردار به کلانشهرها، اکنون به یکی از عوامل اصلی آسیبهای اجتماعی بدل شده است.
وی هشدار داد: این روند علاوه بر تهدید امنیت غذایی روستاها، موجب تراکم بیرویه جمعیت در شهرها شده است. به گفته استاندار همدان، شهرداریها نباید صرفاً مدیران شهری باشند، بلکه باید با توسعه جوامع محلی، نشاط و عدالت اجتماعی را برقرار کنند.
ملانوری شمسی، گردشگری، صنایع تبدیلی و معدن را سه ضلع طلایی توسعه استان دانست و تصریح کرد: همدان با داشتن منابع طبیعی غنی، نیروی انسانی خلاق و موقعیت جغرافیایی ممتاز، در مسیر تحول اقتصادی گام برمیدارد و باید از این ظرفیتها حداکثر بهره را برد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه همدان در بخش کشاورزی گفت: این استان در تولید گردو، سیر و سیبزمینی رتبه اول کشور را دارد، در تولید کشمش رتبه دوم و در تولید انگور رتبه سوم را به خود اختصاص داده است و نیاز بخشهای مختلف کشور را تأمین میکند.
استاندار همدان همچنین از وجود ۳۲ نوع ماده معدنی از جمله آندالوزیت و یاقوت کبود در استان خبر داد و افزود: ایجاد زنجیره تولید در این بخش میتواند ارزآوری بالایی به همراه داشته باشد.
ملانوری شمسی با معرفی گردشگری بهعنوان مهمترین محور توسعه استان گفت: همدان با برخورداری از ۱۹۰۰ جاذبه تاریخی و طبیعی، ظرفیت بینظیری برای جذب گردشگر دارد و این صنعت میتواند پیشران اصلی رونق اقتصادی استان باشد.
