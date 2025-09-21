افتتاح ۳۴۱ پروژه عمرانی به مناسبت هفته دفاع مقدس در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا فلاحی صبح یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: همزمان با هفته دفاع مقدس بیش از ۲۷۰۰ برنامه در قالب ۷۶ عنوان اصلی در سراسر استان برگزار میشود.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی گفت: از مجموع این برنامهها، ۴۵ برنامه ویژه حوزههای علمیه و ۲۷ فعالیت شاخص استانی طراحی شده است.
وی افزود: برنامههای هفته دفاع مقدس با شعار «از جهاد مقدس تا اتحاد مقدس» از روز جمعه ۳۱ شهریورماه در میدان ابوذر بیرجند آغاز و بهطور رسمی افتتاح خواهد شد.
فلاحی ادامهد داد: در این راستا نمایشگاه بزرگ کتاب دفاع مقدس، نواختن زنگ ایثار و مقاومت در مدارس استان و گلباران مزار شهدای گمنام از جمله برنامههای محوری هستند.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی با اشاره به دیدار صبح امروز اعضای ستاد هفته دفاع مقدس با نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه بیرجند، گفت: این دیدار با هدف تجدید میثاق با آرمانهای امام و شهدا برگزار شد.
فلاحی بیان کرد: بازسازی عملیات کربلای ۵ در شهرستان طبس، رونمایی از کتابهای مکتوب و صوتی دفاع مقدس، تجلیل از رزمندگان، جانبازان و آزادگان در مرکز استان و تمامی شهرستانها، از دیگر برنامههای شاخص هفته دفاع مقدس خواهد بود.
وی ادامه داد: در حوزه بانوان نیز همایش دو روزه «تبیین نقش زنان و خانواده در دفاع مقدس» در روزهای اول و دوم مهرماه برگزار میشود.
به گفته وی، زنان در دوران دفاع مقدس دوشادوش مردان در پشت جبههها و بیمارستانهای صحرایی نقشآفرینی کردند و این برنامه فرصتی برای بازخوانی این مجاهدتها است.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی گفت: صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی نیز همچون سالهای گذشته بیش از ۱۷۷ برنامه در قالب ۶۵ ساعت تولیدی ویژه دفاع مقدس تدارک دیده است.
فلاحی با اشاره به اینکه همچنین ۳۴۱ پروژه عمرانی با اعتبار ۵۷ میلیارد تومان در سطح استان به همت بسیج سازندگی و …افتتاح خواهد شد، افزود: به مناسبت هفته دفاع مقدس جشنواره استانی «افلاکیان» با محوریت یادمان شهدای گمنام و فعالان فرهنگی در ۷۲ نقطه استان برگزار میشود.
وی یادآور شد: مسابقات ورزشی جام دفاع مقدس، یادوارههای شهدا در شهرها و روستاها، برگزاری نمایشگاههای عکس و کتاب با موضوع مقاومت، خاطرهگویی رزمندگان برای کودکان و نوجوانان، گفتمانهای دانشجویی، اجرای ۹ نمایش خیابانی و نمایش فیلم سینمایی «حبس نفس» در سینما فردوسی بیرجند از دیگر برنامههای این هفته است.
فلاحی با اشاره به برگزاری مراسم مشترک جهاد کشاورزی و جهاد سازندگی در هفته دفاع مقدس، گفت: تجلیل از سربازان نمونه نیروهای انتظامی و اجرای برنامههای فرهنگی در ادارات و نهادهای مختلف نیز در دستور کار قرار دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دشمنان همواره در جنگ نرم جایگاه خانواده و بهویژه زنان را هدف قرار دادهاند، اما هفته دفاع مقدس فرصتی است تا بار دیگر نقش بیبدیل زنان، مادران و همسران شهدا و رزمندگان در دفاع مقدس برای نسل جوان تبیین شود.
