اجرای طرح جهادی شهید عجمیان در ۱۵۷ مدرسه خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنری پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای موفقیتآمیز طرح جهادی شهید عجمیان در تابستان امسال خبر داد و افزود: این طرح با همکاری بسیج سازندگی، آموزش و پرورش و نوسازی مدارس استان اجرا شد.
وی اظهار داشت: بر اساس تفاهمنامهای مشترک میان آموزش و پرورش، اداره کل نوسازی مدارس و سازمان بسیج سازندگی، طرح شهید عجمیان با هدف ارتقای فضای آموزشی و افزایش نشاط دانشآموزان در فصل تابستان به مرحله اجرا درآمد.
هنری با بیان اینکه ۸۲ گروه جهادی متشکل از ۹ گروه دانشجویی، ۶۰ گروه دانشآموزی و ۱۳ گروه محلی در اجرای این مشارکت فعال داشتند، افزود: اجرای این طرح علاوه بر ارتقای محیط آموزشی، موجب تقویت حس تعلق، مسئولیتپذیری و روحیه خدمترسانی در بین نوجوانان و جوانان جهادگر شده است.
رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی از زیباسازی ۱۵۷ مدرسه در سطح استان خبر داد و بیان کرد: ارزش ریالی خدمات ارائهشده در قالب این طرح، بیش از یک میلیارد و ۲۵۶ میلیون تومان برآورد میشود.
هنری با بیان اینکه ۷۲۵ جهادگر تخصصی در این طرح مشارکت داشتند، اظهار داشت: این افراد اقداماتی شامل رنگآمیزی فضاهای آموزشی، دیوارنویسیهای فرهنگی، مرمت و تعمیر میز و نیمکتها و بهسازی فضای مدارس را انجام دادند.
وی تأکید کرد: با راهاندازی قرارگاه جهادی تخصصی زیباسازی مدارس در سطح استان، این فعالیتها به صورت هدفمند، منسجم و مستمر تداوم خواهد یافت.
