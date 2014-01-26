عطرافشانی و گلباران 18 هزار گلزار مطهر شهدا در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد مازنی مسئول کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی، در نشست خبری یا اصحاب رسانه که در دفتر مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد، در مورد برنامه‌های این ستاد گفت: بی شک نقش فجرآفرینان شهید، جانباز و آزاده در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب و سهم ایثارگران و خانواده معظم آنان در تثبیت و استمرار و تداوم انقلاب نقش و سهمی بی بدیل و کم نظیر است و جمهوری اسلامی در حقیقت ثمره خون شهیدان، فداکاری جانبازان و مقاومت و بردباری آزادگان می‌باشد.



معاون پژوهشی و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: طلیعه سی و پنجمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر فرصتی برای شناخت و شناساندن حق عظیم شهیدان و ایثارگران وتبیین اهداف متعالی آن عزیزان و تجدید میثاق و بیعت با سلسله جنبان انقلاب حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری می باشد و برای تحقق این مهم کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی به عنوان یکی از کمیته های ستاد مذکور و با مسئولیت معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و عضویت و مشارکت دستگاه های ذیربط، عهده دار برنامه ریزی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تجلیل از ایثارگران و خانواده معظم آنان در جشن دهه مبارک فجر است.



وی با بیان اینکه روز پنج شنبه به نام انقلاب اسلامی ، ایمان ، جهاد و شهادت نامگذاری شده است تصریح کرد: مراسم میهمانی لاله‌ها، غبارروبی، عطرافشانی و گلباران در 18 هزار گلزارمطهر شهدا اعم از شهری و روستایی سراسر کشور در روز پنج شنبه مورخ 17/11/92 از ساعت 14 بعد ازظهر برگزار می شود.



مسئول کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی، ادامه داد: گلزار مطهر شهدای بهشت زهرا (س) به عنوان نماد ملی که امسال برنامه های آن با نگاهی نو و تحولی اجرا می گردد.



حجت الاسلام مازنی گفت: این مراسم درگلزار مطهر شهدای سقزاستان کردستان و گلزار شهدای ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان به عنوان نماد گلزار شهدای اهل تسنن، گلزار مطهر شهدای شیخ شبان استان چهارمحال و بختیاری به عنوان نماد گلزار شهدای روستایی با 42 شهید که 38 شهید از سادات بوده اند،گلزار شهدای پیروان ادیان توحیدی با حضور مسئولین کشوری و مقامات مذهبی ادیان توحیدی (آشوری- ارمنی- زرتشتی- کلیمی) در گلزار شهدای ارامنه به عنوان نماد گلزار پیروان ادیان توحیدی کشور( جاده خاوران) برگزار می شود.



وی اظهار کرد: حضور گروه تشریفات دژبان ، رزم نوازان ، اورژانس ، هلال احمر، آتش نشانی و غیره دراکثر گلزارها بویژه گلزار شهدای بهشت‌زهرا (س) وگلزار شهدای ارامنه. از دیگر برنامه های این روز است.



مسئول کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی با اشاره به تعویض پرچم مزار و گلزار شهدا در سراسر کشور، افزود: غبارروبی و عطرافشانی گلزارشهدای روستایی وعشایری باهمکاری بسیج مستضعفین و جهادکشاورزی و شوراهای استانی و روستا و دهیاری‌ها، غبارروبی و عطر‌افشانی مزارمطهر شهدای گمنام توسط بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس،گلباران گلزار و مزار شهدا دراستان های که امکان پروازی دارند توسط چرخبال های هوانیروز- نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی دریایی و هلال احمر برگزار می شود.



وی در مورد برنامه های فرهنگی این روز افزود: اجرای برنامه های فرهنگی، هنری با حضور فرزندان خانواده های شاهد و ایثار گر شامل گروه حاملان قرآن و پرچم (22نفر کودکان دختر)،گروه همخوانان قرآن کریم (313 نفر دختران مقطع راهنمایی و متوسطه)،گروه سرود میهمانی لاله‌ها(35 نفر پسران مقطع راهنمایی و متوسطه)،دکلمه فرزند شهید(دکلمه خوان دختر)نمایش فرمیک دانش آموزان



(22 نفر پسران مقطع راهنمایی از جمله برنامه های این روز است.



مسئول کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی با اشاره به برنامه حاملان پرچم و حاملان قران گفت:. گروه 12 نفره،کتاب آسمانی قرآن مجید را با کلام مجری و حرکت نمادین به جایگاه منتقل کرده (3 دقیقه ) و سپس گروه 313 نفره با پوشش حجاب برتر چادر و حمایل ویژه طراحی شده میهمانی لاله ها سوره مبارکه فجر را به روش تحقیق اجرا می نمائید .



وی ادامه داد: گروه 10 نفره نماد دهه مبارک فجر ، پرچم جمهوری اسلامی ایران را با سخنان مجری و موسیقی مارش حمل نموده و پس از استقرار انها سرود توسط کلیه مهمانان در مدت 8 دقیقه اجرا می شود.



حجت‌الاسلام مازنی اجرای گروه سرود 35 نفره پسران مقطع راهنمایی و متوسطه با طراحی لباس به رنگ لاله قطعه سرود میهمانی لاله ها را به صورت سه صدایی به مدت 10 دقیقه از دیگر برنامه های این روز دانست و افزود:در بخش دیگری از برنامه ها.فرزند شهید دکلمه بیعت با شهیدان درمزار شهدای انقلاب پس از مراسم میهمانی لاله ها به مدت 8 دقیقه اجرا می کند.



معاون پژوهشی و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران، نمایش فرمیک دانش آموزان پسران مقطع راهنمایی از دیگر برنامه ها عنوان کرد و افزود: ای برنامه با موضوع قصه انقلاب و شهادت،همراه با استفاده از افکت ،کلام،موسیقی ،حرکت ، اکسسوار و تصاویر مرتبط در مدت 15 دقیقه با هنرنمایی این دانش اموزان اجرا می شود.



حجت الاسلام مازنی از گل آرایی قطعه شهدای دوران انقلاب خبر داد و افزود:این قطعه به روش نوین و جدید و با فرم های لاله و به صورت متنوع و در هر ردیف نیز تزئین خاص گل آرایی می شود.



وی ادامه داد: به محض اتمام مراسم داخل سالن گروه 313 نفری با حمل پرچم بزرگ و با اجرای سرودهای انقلابی دوران پیروزی انقلاب و با لباس های متنوع و فرم های مختلف و با یک نظم خاص و مشخص به سمت قطعه شهدای انقلاب حرکت و در آنجا پرچم را با تشریفات خاص در یکی از ردیف ها نصب و غبارروبی و عطرافشانی و اهدا گل به صورت نمادین از آن ردیف آغاز می شود.