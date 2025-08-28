به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی امانی شامگاه پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در زنجان، ضمن تشریح فعالیت‌ها و ساختار حزب مؤتلفه اسلامی، بر اهمیت احزاب شناسنامه‌دار در تقویت انسجام ملی و توسعه کشور تأکید کرد.

امانی با اشاره به تاریخچه دبیرکلی حزب، اظهار داشت: اولین دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی از سال ۱۳۶۸ مرحوم آقای عسکری بود و پس از ایشان مرحوم حبیبی و سپس آقای بادامچیان این مسئولیت را بر عهده داشتند. در دوره چهاردهم، شورای مرکزی حزب با هدف استفاده از ظرفیت نیروهای جوان، سن دبیرکلی را کاهش داد و ما با پذیرش مسئولیت، کادرهای اجرایی حزب را از نوجوانی تا امروز معرفی کرده‌ایم.

وی ادامه داد: نسل جوان وارد شده به حزب از ابتدای نوجوانی با تشکیلات آشنا شده و اکنون مسئولیت اداره بخش‌های مختلف حزب در سراسر کشور را بر عهده دارند. این فرآیند نسلی، استمرار حرکت حزب تا ظهور ولی عصر (عج) و صیانت از ارزش‌ها و سیاست‌های اصولی نظام جمهوری اسلامی را تضمین می‌کند.

دبیرکل مؤتلفه اسلامی با اشاره به نقش حزب در ارائه نظرات مشورتی به دولت و قوه قضائیه، گفت: حزب مؤتلفه اسلامی همواره نظر کارشناسی خود را بدون هیچ‌گونه سهم‌خواهی ارائه کرده است. از دولت‌های گذشته تا کنون، ما به عنوان یک حزب شناسنامه‌دار، نظرات اصلاحی و برنامه‌های مدیریتی را در چارچوب اصول به مسئولان ارائه کرده‌ایم و همواره آماده همکاری برای پیشبرد اهداف کشور هستیم.

امانی با تأکید بر شفافیت و پاسخگویی احزاب، اظهار داشت: یک حزب واقعی باید ساختار مشخص و دفتر فعال در استان‌ها داشته باشد، اعضای شناسنامه‌دار و پاسخگو داشته باشد تا بتواند در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری کشور مؤثر باشد و انسجام ملی را تقویت کند.

وی همچنین گفت: نسل آینده با آموزش و پرورش صحیح در درون تشکیلات، آمادگی اجرای مأموریت‌های آینده حزب و مدیریت کشور را پیدا می‌کند و این مسیر ادامه خواهد داشت.

دبیرکل مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه حزب مؤتلفه اسلامی ارتباط مستمر و همکاری نزدیکی با احزاب بین‌المللی و وزرای خارجه دولت‌ها داشته است، افزود: همواره دیدگاه‌های اصولی خود را به صورت هماهنگ با سیاست‌های کلی نظام در عرصه بین‌المللی مطرح کرده‌ایم و این دیپلماسی حزبی، مکمل دیپلماسی رسمی کشور بوده است.

امانی اظهار داشت: حزب مؤتلفه اسلامی معتقد است که انسجام ملی، حضور فعال احزاب شناسنامه‌دار و بهره‌گیری از نسل جوان، از الزامات تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی و توسعه کشور است و با تمام توان این مسیر را ادامه خواهد داد.

صیانت از استقلال و انسجام ملی، اولویت سیاست خارجی ایران

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی و صیانت از نظام جمهوری اسلامی، مکانیزم ماشه را تهدیدی آشکار علیه استقلال کشور خواند و گفت: «مذاکره با آمریکا تنها پس از لغو کامل تحریم‌ها قابل قبول است.»

امانی به تشریح مواضع این حزب درباره مسائل بین‌المللی، دیپلماسی حزبی و نقش احزاب در سیاست‌گذاری کشور پرداخت.

وی با اشاره به تهدید مکانیزم ماشه اظهار داشت: این مکانیزم که توسط برخی قدرت‌های جهانی مطرح می‌شود، استقلال ایران را به چالش می‌کشد و تضعیف‌کننده حق حاکمیت ملی است. هیچ مذاکره‌ای با آمریکا پذیرفتنی نیست مگر اینکه تمام تحریم‌ها لغو شود و کشور بتواند بدون محدودیت به مسیر توسعه خود ادامه دهد.

امانی تصریح کرد: مؤتلفه اسلامی طی دو دهه گذشته، در زمینه دیپلماسی حزبی فعال بوده و با همه دولت‌ها و وزارتخانه‌های امور خارجه همکاری نزدیک داشته است. حتی در دوره‌هایی که اختلافات سیاسی وجود داشت، حزب با وزارت امور خارجه هماهنگ عمل کرده و دیدگاه‌های اصولی نظام را در عرصه بین‌المللی منتقل کرده است.

وی با اشاره به ارتباطات بین‌المللی حزب افزود: حزب مؤتلفه اسلامی با احزاب آسیایی، کشورهای اسلامی و حتی حزب کمونیست چین ارتباط مستمر و صمیمانه دارد، اما همه این فعالیت‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و با هدف صیانت از منافع ملی و امنیت کشور انجام شده است.

دبیرکل مؤتلفه اسلامی، وحدت و انسجام ملی را از مؤلفه‌های کلیدی قدرت داخلی کشور دانست و گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، مردم ایران بدون نیاز به هدایت سیاسی یا تحلیلی، در نخستین ساعات پس از حمله رژیم صهیونیستی، تکلیف خود را در حمایت از نظام مشخص کردند. مؤتلفه اسلامی تمام توان خود را برای حفظ این انسجام ملی به کار گرفته است.

وی افزود: کشور تنها با حضور احزاب شناسنامه‌دار، پاسخگو و برنامه‌دار می‌تواند مسیر توسعه و عدالت را دنبال کند. احزابی که فاقد برنامه، دفتر و اعضای فعال باشند، نمی‌توانند پاسخگوی عملکرد خود باشند و جامعه نیز ناظر مناسبی بر اقدامات آن‌ها ندارد.

وی با بیان اینکه حزب مؤتلفه اسلامی همواره مواضع خود را منطبق با سیاست‌های کلان نظام اتخاذ کرده است، تأکید کرد: هرگونه تعامل و مذاکره بین‌المللی ایران باید در چارچوب حفظ استقلال کشور و رعایت خطوط قرمز نظام انجام شود و دیدگاه‌های اصولی جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی منتقل شود.

امانی اظهار داشت: مؤتلفه اسلامی با هدف حمایت از نظام جمهوری اسلامی و صیانت از منافع ملی، همواره مواضع خود را به طور جدی پیگیری کرده و در حوزه دیپلماسی حزبی و سیاستگذاری کشور فعالیت می‌کند.