اوحدی: مزار شهدا دارالشفای آزادگان است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی بعدازظهر پنجشنبه در آئین غبارروبی گلزار شهدای ساری به مناسبت هفته دفاع مقدس، که با حضور استاندار مازندران، فرماندهان سپاه، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، اظهار داشت: سراسر کشور امروز مزار شهدا محل حضور و تجدید میثاق مردم با آرمان‌های شهیدان است. این مراسم بیش از آنکه برای شهدا باشد، فرصتی برای ماست تا از این سرمایه‌های الهی بهره‌مند شویم.

وی با بیان اینکه خانواده‌های شهدا چشم و چراغ کشورند، افزود: شهدا نیازی به برگزاری مراسم ندارند، چراکه طبق نص صریح قرآن زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی می‌خورند؛ این ما هستیم که به مزار آنان نیاز داریم تا راه رهایی از دنیا و بازگشت به معنویت را بیابیم.

اوحدی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدای مظلوم منا، شهدای مدافع حرم، شهدای هسته‌ای و شهدای خدمت تصریح کرد: خون این شهیدان ضامن عزت و پایداری جمهوری اسلامی است و به برکت ایثار آنان امروز جبهه مقاومت در منطقه اقتدار یافته است.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به حماسه‌آفرینی شهدای مازندران در دفاع مقدس و خان‌طومان گفت: خانواده‌های این شهدا باید به این جایگاه عظیم ببالند، چرا که عزت امروز جبهه مقاومت حاصل ایثار شهدای مظلوم مدافع حرم و شهدای این استان است.

اوحدی به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا اشاره کرد و افزود: بمباران منازل مسکونی، زندان‌ها و شهادت دانشمندان هسته‌ای از مصادیق آشکار جنایت جنگی است. امروز بیش از ۶۸ هزار شهید مظلوم در غزه، از جمله صدها کودک بی‌گناه، نشان‌دهنده ادامه همان رویکرد ضدبشری غرب است.

وی با بیان اینکه مزار شهدا قطعه‌ای از بهشت روی زمین است، تأکید کرد: حضور در گلزار شهدا شفای روح و روان انسان است و فرصتی برای بازگشت به مسیر اصلی انقلاب اسلامی به شمار می‌رود