به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، خبرگزاری رویترز به نقل از کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از انفجار خودرو در مرکز تل آویو خبر داده و اعلام کرد که در این انفجار چند نفر زخمی شده اند.

رسانه های عبری افزودند که یک مرد ۴۶ ساله در انفجار خودرو در خیابان «لاگاردیا» در تل‌آویو زخمی شد و تیم‌های امداد در محل حادثه در حال ارائه خدمات درمانی به او هستند.

پلیس رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که نیروهایش به محل انفجار رسیده‌اند.

هنوز جزئیات بیشتری درباره این حادثه و علت و عوامل آن منتشر نشده است.