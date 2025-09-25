  1. استانها
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۵

کلانتری: کلاهبردار ۶ میلیاردی با رسید جعلی در رباط کریم دستگیر شد

رباط کریم- فرمانده انتظامی رباط کریم از دستگیری کلاهبرداری با ۶ میلیارد رسید جعلی در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری کلاهبرداری با ۶ میلیارد رسید جعلی در رباط کریم خبرداد.

کلانتری در تشریح جزئیات پرونده‌ای مرتبط با کلاهبرداری اظهار داشت: با وصول پرونده قضائی مبنی بر وقوع چند فقره کلاهبرداری با شگرد ارائه رسید جعلی برای خرید و فروش کالا، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی اظهارات مالباختگان نشان داد فردی با استفاده از رسید جعلی اقدام به خرید ۱۰ دستگاه کنسول بازی از یک فروشگاه مجازی کرده است. طبق گزارش‌های مالی، ارزش اقلام فروخته شده بیش از ۶ میلیارد ریال برآورد شده است.

کلانتری تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی، مأموران کلانتری ۱۷ پرند متهم را شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی رباط کریم در پایان گفت: پرونده جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شده است.

