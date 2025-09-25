  1. استانها
  2. البرز
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۶

اعمال محدودیت ترافیکی در آزادراه تهران - شمال و جاده کندوان

کرج - رئیس پلیس راه البرز گفت: محدودیت ترافیکی در آزادراه تهران - شمال و جاده کرج - کندوان در محدوده این استان در روز جمعه چهارم مهرماه جاری در این استان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی اظهار کرد: براین اساس تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۹ صبح روز جمعه چهارم مهر ماه جاری از آزادراه تهران - شمال به سمت مازندران ممنوع می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین از ساعت ۱۰ صبح روز جمعه چهارم مهر ماه جاری تردد وسیله نقلیه از ابتدای پل زنگوله که انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس ممنوع است.

کرمی بیان کرد: تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد است.

رییس پلیس راه البرز یادآورشد که همچنین تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت ۱۱ از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع می‌باشد.

کرمی گفت: در این طرح به منظور کنترل بیشتر ترافیک و پیشگیری از اتلاف وقت رانندگان و مسافران در جاده‌های استان با سایر نهادهای امدادی نیز هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.

