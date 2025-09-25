  1. سیاست
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۴

پزشکیان با دبیرکل سازمان ملل دیدار می‌کند

رئیس جمهور کشورمان با دبیرکل سازمان ملل دیدار و گفتگو می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در ادامه سفر نیویورک با رئیس‌جمهور بولیوی دیدار و گفتگو می‌کند؛ این دیدار در محل اقامت رئیس‌جمهور کشورمان انجام خواهد شد.

در ادامه، رئیس جمهور کشورمان در سازمان ملل با دبیرکل این سازمان دیدار و گفتگو خواهد کرد. محورهای اصلی این نشست، بررسی مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله تجاوز جنایتکارانه آمریکا و انگلیس به ایران، تنش‌آفرینی‌ها و حاشیه‌سازی‌های مستمر آمریکا و اروپا درباره فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و نیز اقدام غیرقانونی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در به جریان انداختن تحریم‌های تعلیق‌شده سازمان ملل علیه ایران خواهد بود.

رئیس‌جمهور کشورمان همچنین مصاحبه‌های رسانه‌ای متعددی خواهد داشت؛ نخست با شبکه فاکس‌نیوز آمریکا در محل اقامت خود و سپس با شبکه العربیه گفتگو می‌کند.

