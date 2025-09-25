بخشدارساردوئیه: قطب مغفول گردوی کشوربه ظرفیت های اقتصادی ملی می پیوندد

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی مسلمی ظهر پنجشنبه در جشنواره گردو دولت آباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت اظهار داشت: جشنواره گردوی ساردوئیه در فضایی متفاوت و با حضور مردم و مسئولان منطقه، به یکی از روزهای تاریخی این بخش تبدیل شد.

وی با اشاره به ویژگی‌های منحصر به فرد این بخش گفت: ساردوئیه با سه دهستان، ۴۸۰ روستا، ۱۴۰ دهیاری، مساحتی بالغ بر سه هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع و جمعیتی معادل ۴۰ هزار نفر، قدمتی بیش از ۸۰ سال دارد.

وی، با قدردانی از استاندار کرمان برای توجه ویژه به این منطقه، اظهار داشت: یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های ما کشاورزی است و ساردوئیه به عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید گردو در کشور شناخته می‌شود.

مسلمی خاطر نشان کرد: این ظرفیت عظیم متأسفانه سال‌ها مغفول مانده بود، اما امروز در مسیر تکمیل شدن و پیوستن به ظرفیت‌های اقتصادی ملی قرار دارد.

وی به اهداف دوگانه برگزاری جشنواره گردو اشاره کرد و افزود: این جشنواره علاوه بر ایجاد رفاه اجتماعی برای دوستداران طبیعت، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های کشاورزی این منطقه به شمار می‌رود.

مسلمی، خاطرنشان کرد: همچنین مهم‌تر از همه گردشگری است که با توجه جدی استاندار کرمان می‌تواند به یکی از موتورهای محرک توسعه ساردوئیه بدل شود.

بخشدار ساردوئیه، بر اهمیت حمایت‌های مدیریتی تأکید کرد و گفت: از استاندار کرمان درخواست داریم جلسه شورای اداری این استان در بخش ساردوئیه برگزار شود تا تصمیمات توسعه‌ای مستقیماً از دل این منطقه آغاز شود.

مسلمی، عنوان کرد: جشنواره گردو در ساردوئیه علاوه بر معرفی محصولات محلی، به نمایش فرهنگ، اصالت و ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی این بخش پرداخت.

وی افزود: این مهم می‌تواند به یکی از رویدادهای ملی و ثابت در تقویم گردشگری و کشاورزی کشور تبدیل شود.