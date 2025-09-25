  1. استانها
  2. کرمان
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۵

بخشدارساردوئیه: قطب مغفول گردوی کشوربه ظرفیت های اقتصادی ملی می پیوندد

بخشدارساردوئیه: قطب مغفول گردوی کشوربه ظرفیت های اقتصادی ملی می پیوندد

جیرفت- بخشدار ساردوئیه گفت: بخش ساردوئیه قطب مغفول گردوی کشور در مسیر پیوستن به ظرفیت های اقتصادی ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی مسلمی ظهر پنجشنبه در جشنواره گردو دولت آباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت اظهار داشت: جشنواره گردوی ساردوئیه در فضایی متفاوت و با حضور مردم و مسئولان منطقه، به یکی از روزهای تاریخی این بخش تبدیل شد.

وی با اشاره به ویژگی‌های منحصر به فرد این بخش گفت: ساردوئیه با سه دهستان، ۴۸۰ روستا، ۱۴۰ دهیاری، مساحتی بالغ بر سه هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع و جمعیتی معادل ۴۰ هزار نفر، قدمتی بیش از ۸۰ سال دارد.

وی، با قدردانی از استاندار کرمان برای توجه ویژه به این منطقه، اظهار داشت: یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های ما کشاورزی است و ساردوئیه به عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید گردو در کشور شناخته می‌شود.

مسلمی خاطر نشان کرد: این ظرفیت عظیم متأسفانه سال‌ها مغفول مانده بود، اما امروز در مسیر تکمیل شدن و پیوستن به ظرفیت‌های اقتصادی ملی قرار دارد.

وی به اهداف دوگانه برگزاری جشنواره گردو اشاره کرد و افزود: این جشنواره علاوه بر ایجاد رفاه اجتماعی برای دوستداران طبیعت، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های کشاورزی این منطقه به شمار می‌رود.

مسلمی، خاطرنشان کرد: همچنین مهم‌تر از همه گردشگری است که با توجه جدی استاندار کرمان می‌تواند به یکی از موتورهای محرک توسعه ساردوئیه بدل شود.

بخشدار ساردوئیه، بر اهمیت حمایت‌های مدیریتی تأکید کرد و گفت: از استاندار کرمان درخواست داریم جلسه شورای اداری این استان در بخش ساردوئیه برگزار شود تا تصمیمات توسعه‌ای مستقیماً از دل این منطقه آغاز شود.

مسلمی، عنوان کرد: جشنواره گردو در ساردوئیه علاوه بر معرفی محصولات محلی، به نمایش فرهنگ، اصالت و ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی این بخش پرداخت.

وی افزود: این مهم می‌تواند به یکی از رویدادهای ملی و ثابت در تقویم گردشگری و کشاورزی کشور تبدیل شود.

کد خبر 6601720

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها