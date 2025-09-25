  1. استانها
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۲

استقبال از قهرمان کشتی فرنگی جهان در دزفول

دزفول - سعید اسماعیلی قهرمان کشتی فرنگی جهان در ورودی شهرستان دزفول مورد استقبال همشهریان خود قرار گرفت.

