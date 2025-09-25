https://mehrnews.com/x397CS ۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۲ کد خبر 6601812 استانها خوزستان استانها خوزستان ۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۲ استقبال از قهرمان کشتی فرنگی جهان در دزفول دزفول - سعید اسماعیلی قهرمان کشتی فرنگی جهان در ورودی شهرستان دزفول مورد استقبال همشهریان خود قرار گرفت. دریافت 37 MB کد خبر 6601812 کپی شد مطالب مرتبط دزفول به عنوان شهر دوستدار سالمندان معرفی می شود تزریق واکسن کرونا به پاکبانان دزفول آغاز شد لزوم اهتمام مسئولان برای ایجاد مرز هوایی در دزفول برچسبها سعید اسماعیلی شهرستان دزفول کشتی فرنگی
