لزوم اهتمام مسئولان برای ایجاد مرز هوایی در دزفول

حبیب اله آصفی درگفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دزفول در حوزه کشاورزی با وجود تولیدات فراوان و قطب کشاورزی استان بودن، مشکلات متعددی از جمله نبود مرز هوایی دارد.

وی افزود: با وجود پیگیری های متعدد، مجموعه فرمانداری و نماینده دزفول در مجلس و صدور دستور از سوی معاون اول رئیس جمهور، تاکنون این معضل برطرف نشده است.

آصفی ادامه داد: نبود مرز هوایی موجب شده که حجم انبوه تولیدات محصولات شهرستان با هزینه و مشقت فراوان به آستارا ارسال شود و متاسفانه محصولات کشاورزی دزفول که حاصل رنج و زحمت کشاورزان دزفول است به اسم آستارا به کشورهای دیگر صادر و سود و اشتغال بسیار زیاد آن نیز نصیب آستارا می شود.

وی با تاکید برلزوم رفع موانع ایجاد مرز هوایی در دزفول و لزوم توجه و همت مسئولان استانی و کشوری اظهار کرد:یکی از اساسی ترین مشکلات دزفول مازاد تولید محصولات کشاورزی است.

فرماندار دزفول ادامه داد: در حالی که در تمام نقاط کشور با کمبود تولیدات مواجه هستند و این امر نشان دهنده اهمیت وجود مرزهوایی در دزفول است تا این محصولات با همان کیفیت صادر و سود آن از نظر اشتغال و ارزش افزوده نصیب شهرستان شود.