به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا در نشست خبری قبل از بازی با تیم فوتبال خیبر خرمآباد، اظهار داشت: فردا بازی فوقالعاده سخت و سنگینی برای ما است، متأسفانه بازیهای قبلی خود را ازدستدادهایم، میدانیم که خیبر با آقای رحمتی تیمی خیلی خوبی است، نفرات خوبی دارند، فوتبال خوبی را تا الان ارائه کردهاند و این میتواند این نوید را بدهد که در آینده خیلی خوبی در انتظار این تیم است.
وی عنوان کرد: در مورد تیم خودمان هم باید بگویم که بازیهای قبلی را ازدستدادهایم، درست است شکل بازیمان نسبتاً خوب بوده، ولی باید نتیجه هم بگیریم، اینکه صرفاً دلمان خوش باشد که بازی خوبی انجام دادهایم، قابلتوجیه نیست، امیدوارم فردا بتوانیم بازی خوبی انجام دهیم.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان، بیان داشت: امیدوارم اول بازی خوبی باشد و بعد بتوانیم امتیاز خوبی به دست آوریم.
در حال تکمیل…
نظر شما