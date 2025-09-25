امدادرسانی به ۶۱ حادثه کوهستان در کرمانشاه طی نیمه نخست سال

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نیمه نخست سال جاری، نیروهای امداد و نجات کوهستان این جمعیت در ۶۱ حادثه کوهستانی وارد عمل شدند.
وی افزود: این حوادث شامل سقوط از ارتفاع، گمشدن در مناطق سختگذر، مصدومیت کوهنوردان و گرفتار شدن در شرایط نامساعد جوی بوده است که در بسیاری موارد، حضور بهموقع امدادگران از بروز خسارتهای جانی جلوگیری کرد.
یگانه ادامه داد: تیمهای امداد و نجات کوهستان با بهرهگیری از تجهیزات تخصصی توانستند دهها نفر از حادثهدیدگان را نجات داده و در صورت نیاز به مراکز درمانی منتقل کنند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه تصریح کرد: فعالیتهای این جمعیت تنها به امدادرسانی محدود نمیشود، بلکه اقدامات پیشگیرانه و آموزشی نیز همزمان در دستور کار قرار گرفته است. برگزاری کارگاههای ایمنی ویژه کوهنوردان و اطلاعرسانی درباره لزوم همراه داشتن تجهیزات کامل و اطلاع دادن به خانوادهها پیش از عزیمت به ارتفاعات از جمله این اقدامات است.
یگانه در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی هلالاحمر ارتقای ایمنی جامعه و کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی و انسانی است و این مهم تنها با مشارکت و همکاری مردم و نهادهای مرتبط محقق خواهد شد.
