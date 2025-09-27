  1. استانها
  2. کرمانشاه
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۲

هلال‌احمر کرمانشاه در شش‌ماهه نخست امسال ۲۳۴ حادثه جاده‌ای را پوشش داد

هلال‌احمر کرمانشاه در شش‌ماهه نخست امسال ۲۳۴ حادثه جاده‌ای را پوشش داد

کرمانشاه - مدیرعامل هلال‌احمر کرمانشاه گفت: در نیمه نخست سال جاری، نیروهای امدادی استان در ۲۳۴ حادثه جاده‌ای با حضور به‌موقع مانع افزایش تلفات شدند.

افشین یگانه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شش ماه نخست سال جاری، جمعیت هلال‌احمر استان در ۲۳۴ مورد حادثه جاده‌ای خدمات امدادی ارائه کرده است.

وی افزود: این حوادث که عمدتاً بر اثر برخورد خودروها، واژگونی و خروج از مسیر رخ داده، با حضور به‌موقع امدادگران هلال‌احمر پوشش داده شد.

یگانه ادامه داد: در این مدت، تیم‌های عملیاتی توانستند تعداد زیادی از مصدومان و محبوس‌شدگان در خودروها را رهاسازی کرده و برای دریافت خدمات درمانی به مراکز مربوطه منتقل کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: امدادگران با استفاده از تجهیزات نجات جاده‌ای از جمله ست‌های هیدرولیک و پیشرفته، در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیات امداد و نجات را انجام دادند تا از تلفات بیشتر جلوگیری شود.

کد خبر 6603273

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها