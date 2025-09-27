افشین یگانه در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شش ماه نخست سال جاری، جمعیت هلالاحمر استان در ۲۳۴ مورد حادثه جادهای خدمات امدادی ارائه کرده است.
وی افزود: این حوادث که عمدتاً بر اثر برخورد خودروها، واژگونی و خروج از مسیر رخ داده، با حضور بهموقع امدادگران هلالاحمر پوشش داده شد.
یگانه ادامه داد: در این مدت، تیمهای عملیاتی توانستند تعداد زیادی از مصدومان و محبوسشدگان در خودروها را رهاسازی کرده و برای دریافت خدمات درمانی به مراکز مربوطه منتقل کنند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: امدادگران با استفاده از تجهیزات نجات جادهای از جمله ستهای هیدرولیک و پیشرفته، در کوتاهترین زمان ممکن عملیات امداد و نجات را انجام دادند تا از تلفات بیشتر جلوگیری شود.
