به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه شامگاه پنجشنبه در آئین بیستمین سال تأسیس دانشگاه دولتی شهرستان تربت حیدریه با گرامیداشت یاد شهدا و قدردانی از خیرین دانشگاهی اظهار کرد: مشکل امروز کشور در حکمرانی، مجلس و دولت این است که بسیاری از تصمیمات بدون پشتوانه علمی و پژوهشی اتخاذ میشود؛ در حالی که دانشگاه باید در مرکز تصمیمسازی و تصمیمگیری قرار بگیرد.
نماینده مردم تربتحیدریه، مهولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تلاش خیرین، مدیران و اساتیدی که در طول دو دهه گذشته برای شکلگیری و رشد دانشگاه نقشآفرینی کردهاند، افزود: اتفاقات ارزشمندی در سالهای اخیر در حوزه علمی و پژوهشی این دانشگاه رخ داده است. میانگین دو مقاله علمی به ازای هر استاد و درآمدزایی سالانه ۱۰۰ میلیون تومان به ازای هر عضو هیئت علمی، دانشگاه تربتحیدریه را همتراز دانشگاههای بزرگ کشور قرار داده است.
وی با اشاره به ضرورت تبدیل دانشگاهها به برندهای علمی خاطرنشان کرد: دانشگاه باید به جایگاهی برسد که نام آن با علم، پژوهش و دستاورد علمی در ذهنها متبادر شود؛ همانند دانشگاههای تراز اول کشور. این مسیر تنها با تمرکز بر تولید علم و تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه محقق خواهد شد.
زنگنه با اشاره به شرایط روز کشور افزود: دوری جامعه از مطالعه و پژوهش، تهدیدی جدی برای کشور است. امروز پیامهای شبکههای اجتماعی جای اندیشه و تحلیل علمی را گرفته و این مسأله به تضعیف تصمیمسازی منجر شده است.
نماینده مردم تربتحیدریه، مهولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک مجدد سالگرد تأسیس دانشگاه، ابراز امیدواری کرد که این دانشگاه در آینده نیز به پشتوانه خیرین، اساتید و دانشجویان، جایگاه علمی و اثرگذار خود را ارتقا دهد.
