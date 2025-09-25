به گزارش خبرنگار مهر، محمد روشن در آئین بیستمین سال تأسیس دانشگاه دولتی شهرستان ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی و گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، به اهمیت نقش دانشگاه‌ها در تربیت نسل جوان و متعهد اشاره کرد و گفت: دانشگاه تربت حیدریه، با بهره‌گیری از اعضای هیئت علمی پرتلاش و حمایت مستمر خیرین، توانسته طی دو دهه، چراغ علم و پژوهش را در منطقه روشن نگه دارد.

مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از نقش مؤثر خیرین، اساتید و دانشجویان جوان در شکل‌گیری و توسعه این دانشگاه سخن گفت و تأکید کرد که تداوم موفقیت‌های دانشگاه، مستلزم تمرکز بر پژوهش، هوشمندسازی آموزش و ارتباط مؤثر با صنعت و جامعه است.

وی به حضور و حمایت خیرین به‌عنوان یکی از نقاط قوت دانشگاه اشاره کرد و افزود: بسیاری از فضاها و امکانات آموزشی و پژوهشی دانشگاه، با کمک خیرین تأمین شده است و این مشارکت مردمی الگویی ارزشمند برای سایر دانشگاه‌های کشور به شمار می‌رود.

روشن همچنین بر ضرورت تمرکز دانشگاه بر کیفیت آموزشی، تقویت هیئت علمی و تولید دانش کاربردی تأکید کرد و گفت: افزایش دانشجو بدون توجه به توانمندی هیئت علمی و ارتقای زیرساخت‌ها، به تحقق اهداف دانشگاه کمک نمی‌کند؛ دانشگاه باید با برنامه‌ریزی هوشمندانه و بهره‌گیری از استعدادهای جوان، جایگاه خود را در میان دانشگاه‌های اثرگذار کشور تثبیت کند.

مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هوشمندسازی دانشگاه، توسعه فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط مؤثر با صنعت و جامعه را از مهم‌ترین اولویت‌های آینده دانشگاه دانست و اظهار داشت: با استمرار همکاری خیرین، دانشجویان و اعضای هیئت علمی، دانشگاه تربت حیدریه می‌تواند در عرصه‌های ملی و بین‌المللی موفق باشد و الگویی برای سایر دانشگاه‌ها شود.

وی با قدردانی از همه دست‌اندرکاران و بنیانگذاران دانشگاه، آینده‌ای روشن و بالنده را برای این دانشگاه آرزو کرد و خطاب به دانشجویان گفت: شما امیدهای آینده کشور هستید؛ با ترکیب دانش، اخلاق و تعهد می‌توانید راه پیشرفت واقعی ملت ایران را هموار کنید.