کثیرلو: منظومه فکری بسیج باید در همه ادارات اردبیل نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسین کثیرلو صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح مهدیه دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل طی سخنانی ضرورت ارتقای معنویات در جامعه را یادآور شده، با تاکید بر توسعه فعالیت‌های فرهنگی در ادارات اظهار کرد: تقویت تقوی الهی و خداترسی در دستگاه قضائی نیز قطعاً از عوامل مهم در اقامه عدل، توسعه سلامت در درون مجموعه و تقویت فرهنگ ظلم ستیزی و مبارزه بافساد می‌باشد.

وی به ظرفیت مهدیه دادسرا در این‌خصوص و تقویت برنامه‌های فرهنگی اشاره کرد و افزود: از خدمات کادر دادسراهای استان به‌لحاظ سختی و ماهیت کار و نقش و تأثیر اقدامات صورت گرفته در رتبه و موفقیت‌های کشوری تشکیلات قضائی استان قدردانی نمود.

مقام عالی قضائی استان اردبیل ادامه داد: با تشریح ضرورت ترویج و توسعه فرهنگ نماز و آثار و برکات برپایی نماز جماعت اول وقت در دستگاه‌ها، اظهار امیدواری کرد؛ با فرهنگ سازی لازم تمامی مراجعین به ادارات نیز با شنیدن صدای اذان، در کنار کارکنان در نماز حاضر شوند و نماز جماعت به‌صورت باشکوه و در زمان محدود و مشخص خود برگزار گردد.

حجت الاسلام و المسلمین حسین کثیرلو در بخش دیگری از سخنان خود در این مراسم که همزمان با آغاز به‌کار پایگاه مقاومت مهدی موعود (عج) دادسرا برگزار شد، با تاکید بر ضرورت ترویج تفکر بسیج در ادارات، گفت: پایه این تفکر اعتقاد به مسئولیت انسان است که نقطه مقابل این فکر، احساس بی‌مسئولیتی می‌باشد.

وی در پایان بیان کرد: مسئولیت انسان که جزو بینات اسلام است، در تفکر بسیج فقط در برابر خود یا خانواده و نزدیکان نیست بلکه مسئولیت در قابل سرنوشت جامعه و حتی سرنوشت جهان است و این منظومه فکری باید در وجود و اذهان تمامی مستخدمین و کارکنان بخش‌های مختلف در جهت خدمت شایسته به مردم و میهن نهادینه شود.