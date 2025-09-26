  1. استانها
  2. اردبیل
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳

فعالیت بیش از ۳۰ حلقه صالحین در قالب میقات صالحین در خلخال

فعالیت بیش از ۳۰ حلقه صالحین در قالب میقات صالحین در خلخال

اردبیل- مسئول تعلیم و تربیت ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان خلخال گفت:درحال حاضر ۳۰ حلقه صالحین با ظرفیت ۳۰۰ نفر درقالب میقات صالحین در سطح پایگاه‌های مقاومت بسیج این شهرستان فعالیت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رحیم اکبرزاده در ویژه‌برنامه میقات حلقات صالحین بسیج خواهران و برادران خلخال که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در شهرستان خلخال برگزارشد؛ اظهار کرد: درحال حاضر ۳۰ حلقه صالحین با ظرفیت ۳۰۰ نفر درقالب میقات صالحین در سطح پایگاه‌های مقاومت بسیج این شهرستان فعالیت دارند.

وی با اشاره به اشاعه فرهنگ اصیل اسلامی و تلاش برای ترویج فرهنگ بسیج در جامعه، افزود: اجرای برنامه‌های شجره طیبه بسیج از جمله فعالیت‌های میقات صالحین بسیج خلخال است.

مسئول تعلیم و تربیت ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان خلخال، استقبال برادران و خواهران در سنین مختلف از میقات صالحین گفت: میقات صالحین بیانگر حضور همیشه در صحنه بسیجیان در عرصه‌های مختلف مذهبی، فرهنگی و اجتماعی است.

وی افزود: فعالیت این حلقه‌ها بیانگر شخصیت نوجوانان و جوانان بوده و همواره موجب افزایش بصیرت در بین اعضای این حلقه‌ها و هدایت راه برای آنهاست.

در این مراسم که پیش از ظهر امروز و قبل از اقامه نماز جمعه در مصلی امام خامنه‌ای این شهر و با حضور اعضای حلقات صالحین بسیج این شهرستان برگزار شد ،۳۰ حلقه صالحین بسیج در قالب حلقه‌های خواهران و برادران گرد هم آمده و برنامه‌های خود را به اجرا گذاشتند

کد خبر 6602279

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها