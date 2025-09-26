فعالیت بیش از ۳۰ حلقه صالحین در قالب میقات صالحین در خلخال

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رحیم اکبرزاده در ویژه‌برنامه میقات حلقات صالحین بسیج خواهران و برادران خلخال که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در شهرستان خلخال برگزارشد؛ اظهار کرد: درحال حاضر ۳۰ حلقه صالحین با ظرفیت ۳۰۰ نفر درقالب میقات صالحین در سطح پایگاه‌های مقاومت بسیج این شهرستان فعالیت دارند.

وی با اشاره به اشاعه فرهنگ اصیل اسلامی و تلاش برای ترویج فرهنگ بسیج در جامعه، افزود: اجرای برنامه‌های شجره طیبه بسیج از جمله فعالیت‌های میقات صالحین بسیج خلخال است.

مسئول تعلیم و تربیت ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان خلخال، استقبال برادران و خواهران در سنین مختلف از میقات صالحین گفت: میقات صالحین بیانگر حضور همیشه در صحنه بسیجیان در عرصه‌های مختلف مذهبی، فرهنگی و اجتماعی است.

وی افزود: فعالیت این حلقه‌ها بیانگر شخصیت نوجوانان و جوانان بوده و همواره موجب افزایش بصیرت در بین اعضای این حلقه‌ها و هدایت راه برای آنهاست.

در این مراسم که پیش از ظهر امروز و قبل از اقامه نماز جمعه در مصلی امام خامنه‌ای این شهر و با حضور اعضای حلقات صالحین بسیج این شهرستان برگزار شد ،۳۰ حلقه صالحین بسیج در قالب حلقه‌های خواهران و برادران گرد هم آمده و برنامه‌های خود را به اجرا گذاشتند