۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۹

آیین عطرافشانی و گلباران قبور مطهر شهدای اراک

آیین عطرافشانی و گلباران قبور مطهر شهدای اراک

اراک- در این ویدئو آیین عطرافشانی و گلباران قبور مطهر شهدای اراک همزمان با هفته دفاع مقدس را ملاحظه می کنید.

کد خبر 6601990

