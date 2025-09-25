https://mehrnews.com/x397Hw ۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۹ کد خبر 6601990 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۹ آیین عطرافشانی و گلباران قبور مطهر شهدای اراک اراک- در این ویدئو آیین عطرافشانی و گلباران قبور مطهر شهدای اراک همزمان با هفته دفاع مقدس را ملاحظه می کنید. دریافت 30 MB کد خبر 6601990 کپی شد مطالب مرتبط شهد چراغ راهنمای جامعه در مسیر امنیت و استقلال کشور هستند ضرورت حمایت از برنامههای فرهنگی مرتبط با دفاع مقدس پیوند عمیق رهبر و مردم؛ کلید فتح دوران دفاع مقدس است برچسبها شهدا هفته دفاع مقدس اراک
نظر شما