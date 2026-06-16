دانشجویان استنفورد مدیر گوگل را هو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، وی قبلا در رشته علوم مواد و مهندسی از این دانشگاه فارغ التحصیل شده بود.

حدود 200 تن از دانشجویان که فارغ التحصیل می شدند، هنگام سخنرانی وی محل را ترک کردند و دیگر دانشجویان نیز این مدیر ارشد را هو کردند.

محور اعتراضات روابط دفاعی گوگل از جمله پروژه «نیمباس»، یک قرارداد جنجالی 1.2 میلیارد دلاری اشتراکی همراه آمازون است که هدف آن تامین خدمات ابر رایانشی و هوش مصنوعی برای ارتش رژیم صهیونیستی است. از سوی دیگر رابطه گوگل با «سازمان مهاجرت و اجرای قوانین گمرکی آمریکا»(ICE) نیز مورد انتقاد دانشجویان است.

دانشجویان پلاکاردهایی با جملاتی مانند«ICE با هوش مصنوعی گوگل جاسوسی می کند»(ICE SPIES WITH GOOGLE AI) ،«نسل کشی در گوگل جریان دارد»(GENOCIDE RUNS ON GOOGLE)و « فلسطین را آزاد کنید» را در دست داشتند. همچنین در ویدئویی که در فضای آنلاین منتشر شده، آنها پرچم های فلسطین را تکان می دادند و فریاد می زدند «فلسطین را آزاد کنید».

در یک بیانیه مرتبط با اعتراضات دانشجویی آمده است: ما اینجا را ترک می کنیم زیرا نمی خواهیم شرکتی را که به چنین خشونتی دامن می زند، ستایش کنیم و از قدرت خود برای انتخاب مسیری متفاوت استفاده می‌کنیم.

این اعتراض توسط چند گروه فعال در پردیس دانشگاه از جمله « دانشجویان استنفورد برای عدالت در فلسطین»، « نه به فناوری برای آپارتاید» و «فناوری برای آزادسازی»سازماندهی شد.

در حالی جنگ در غزه ادامه دارد، همکاری گوگل در پروژه نیمباس اعتراضاتی را در داخل و خارج این شرکت دامن زده است. گوگل در سال 2024 میلادی 28 کارمند را برای اعتراض به این قرارداد اخراج کرد و از آن زمان تاکنون بر سر این موضوع با اختلافات و مخالفت‌های داخلی روبه‌رو بوده است.

شرکت آمازون نیز از پروژه نیمباس پشتیبانی می کند. از سوی دیگر مایکروسافت به دلیل پشتیبانی از ارتش رژیم صهیونیستی مورد انتقاد است، هرچند این شرکت پس از تحقیقی که نشان داد از سرویس های ابر رایانشی آن برای نظارت گسترده فلسطینی ها استفاده می شود، به کار گیری فناوری هایش توسط رژیم صهیونیستی را محدود کرد.