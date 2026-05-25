اخراج کارمند گوگل در پی اعتراض به همکاری با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، این جدیدترین نشانه از نگرانی های روزافزون درباره تاثیرات اخلاقی و اجتماعی هوش مصنوعی است.

مهندس مذکور نامه هایی را در دفاتر «دیپ مایند» زیرمجموعه گوگل در لندن منتشر کرد که در آن نوشته شده بود: «گوگل هوش مصنوعی نظامی برای نیروهایی که نسل کشی می کنند، فراهم می کند» و در ادامه از همکارانش پرسیده بود: آیا حقوق شما ارزش این را دارد؟

او همچنین درباره تصمیم گوگل در ۲۰۲۵ میلادی برای عمل نکردن به وعده اش در زمینه عدم ساخت تسلیحاتی که به انسان ها آسیب می رساند و ابزارهای نظارتی که هنجارهای بین المللی را نقض می کنند، به همکارانش ایمیلی فرستاده بود و از آنها خواسته بود تشکیل اتحادیه دهند.

طبق شکایتی که این کارمند ثبت کرده، وی مدعی شده گوگل علیه اعتقاد او به اینکه هیچ کس نباید در جرایم جنگی همدستی کند، تبعیض قائل شده و همچنین آنکه وی با ارسال اعلامیه به همکارانش به عنوان افشاگر عمل کرده است. این کارمند ادعا می‌کند در ماه سپتامبر و پس از جلساتی با یک مدیر اخراج شده است. پس از این جلسات، گوگل نتیجه‌گیری کرد که او استعفا داده است، اما او این موضوع را تکذیب می‌کند.

شرکت «دیپ مایند» گوگل روایت او را قبول ندارد و سخنگوی آن اعلام کرد این بیانات به طور دقیق نشان دهنده واقعیت ها نیست.

این کارمند فلسطینی تبار به خبرنگار گاردین گفته دستیابی به شغل در یک آزمایشگاه تحقیقاتی پیشرفته هوش مصنوعی رویای کودکی اش بوده است اما همزمان با امضای قراردادهای مذکور در گوگل، احساسات او تغییر کرده است. او که خواسته ناشناس بماند، می گوید احساس وحشتناکی داشته زیرا هر روز که از خواب بیدار می شود احساس می کند به انسانیت و قوم خود خیانت می کند.