دیدار عراقچی با وزیر خارجه کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد، با چو هیون وزیر امور خارجه کره جنوبی که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد گفتگو کرد.

در این دیدار در خصوص روابط دوجانبه و تحولات بین‌المللی گفتگو شد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اقدام ناموجه و غیر قانونی سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت، مسئولیت مهم کره جنوبی به‌عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت را یادآور گردید و خواستار مسئولیت‌پذیری همه اعضای شورای امنیت برای جلوگیری از تخریب روندهای دیپلماتیک به واسطه سو استفاده از شورای امنیت شد.

عراقچی همچنین با تبیین ابتکارها و پیشنهادهای مطرح‌شده طی چند هفته گذشته، از جمله تفاهم منعقده بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهت تسهیل تعاملات بین ایران و آژانس در شرایط جدید، کارشکنی سه کشور اروپایی و آمریکا در پیشبرد دیپلماسی را ادامه رویکرد غیرقانونی و زیاده خواهانه آنها طی دو دهه گذشته ارزیابی کرد و تاکید نمود بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت به منزله ضربه‌ای مهلک علیه دیپلماسی و رژیم منع اشاعه خواهد بود که پیامدهای غیر قابل پیش‌بینی به دنبال خواهد داشت و مسئولیت آن بر عهده بانیان آن خواهد بود.

عراقچی ابراز امیدواری کرد که رئیس دوره‌ای شورای امنیت و کلیه اعضای این نهاد با درک مسئولیت تاریخی خود در قبال دیپلماسی، مانع از اقدام غیرقانونی و ناموجه چند کشور عضو برای بازگرداندن قطعنامه‌های خاتمه‌یافته شورا در سال ۲۰۱۵ علیه ایران شوند.

وزیر امور خارجه کره جنوبی با تاکید بر سیاست این کشور در حمایت از دیپلماسی و با اشاره به رأی ممتنع به قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی در تمدید لغو تحریم‌های ایران، تصریح کرد که کره جنوبی به وظایف خود در جایگاه ریاست شورای امنیت با رویکردی حرفه‌ای و بی‌طرفانه ادامه خواهد داد.