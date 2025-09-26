باند سارقان خودرو در کرمان متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا میر حبیبی، در تشریح این خبر گفت: مأموران تیم گشت پلیس آگاهی کرمان با واکاوی دقیق سرنخ‌های یک پرونده سرقت وسایل نقلیه موفق شدند اعضای یک باند سرقت خودرو را شناسایی و طی یک عملیات شبانه که با تیر اندازی به سمت عاملان سرقت اموال مردم همراه بود یک دستگاه خودروی پراید و یک دستگاه خودروی پژو سرقتی را کشف کنند.

وی با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با سارقان، افزود: تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر اعضای احتمالی این باند و بررسی پرونده‌های مشابه در دستور کار قرار دارد.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان ضمن قدردانی از همکاری شهروندان، از عموم مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس گزارش دهند.