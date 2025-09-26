به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری در نشست تخصصی گردشگری بافت تاریخی و فرهنگی که همزمان با هفته گردشگری در اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: مبلغ ۳۵ میلیارد تومان به اعتبارات حوزه میراثفرهنگی استان اضافه شده است که ۱۰ میلیارد تومان از آن برای مطالعه و ساماندهی محله تاریخی اوچدکان و ۲۰ میلیارد تومان نیز برای تکمیل احیای سرای زنجیرلو در بازار تاریخی اختصاص پیدا میکند.
وی در نشست تخصصی گردشگری بافت تاریخی و فرهنگی همزمان با هفته گردشگری گفت: یکی از برنامههای ما در راستای توسعه سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل برگزاری شبهای فرهنگی با موضوعات مختلف است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل با اشاره به اینکه پذیرای پیشنهاد صاحبنظران برای طرح موضوع در شبهای فرهنگی هستیم؛ افزود: نشست اول با عنوان «شب گردشگری بافت تاریخی و فرهنگی» به ارائه تجربیات موفق در حوزه گردشگری بافت تاریخی تمرکز داشت.
وی تاکید کرد: ما تلاش میکنیم خروجی این نشست به یک بسته عملیاتی مؤثر منجر شود تا بتوانیم از نمونههای طرح شده در جلسه الگو گرفته و بر اساس آنها اقدامات مناسبی را در راستای توسعه گردشگری بافت تاریخی داشته باشیم.
جباری ادامه داد: حفاظت از بافت تاریخی و توسعه گردشگری در این مناطق نیازمند فرهنگسازی در میان ساکنان بافت تاریخی و ایجاد باور در میان مسئولان به منظور اجرای طرح ساماندهی است که به نظر میرسد چنین نشستهایی میتواند در این راستا مؤثر باشد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل با اشاره به سفر قائم مقام وزیر میراثفرهنگی به استان اردبیل، تصریح کرد: در این سفر مبلغ ۳۵ میلیارد تومان به اعتبارات حوزه میراثفرهنگی استان اضافه شد که ۱۰ میلیارد تومان از آن برای مطالعه و ساماندهی محله تاریخی اوچدکان و ۲۰ میلیارد تومان نیز برای تکمیل احیای سرای زنجیرلو در بازار تاریخی اختصاص پیدا میکند.
قابل ذکر است، نشست تخصصی گردشگری بافت تاریخی و فرهنگی در اردبیل با سخنرانی و ارائه مطالب کارشناسان و صاحبنظران ملی از جمله میرسید احمد محیط طباطبایی، کریم حاجیزاده، مصطفی فاطمی، آرش نورآقایی، اکبر رضوانیان و مرجانالسادات نعمتی مهر برگزار شد.
