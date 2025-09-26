  1. استانها
  2. مازندران
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳

جاده چالوس به سمت تهران از ساعت ۱۲ یک طرفه می‌شود

جاده چالوس به سمت تهران از ساعت ۱۲ یک طرفه می‌شود

ساری - پلیس راه با اشاره به اعمال محدودیت ترافیکی در آزادراه تهران-شمال و محور کندوان اعلام کرد: مسیر مرزن‌آباد به تهران از ساعت ۱۲ یک طرفه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام پلیس راه، مسیر مرزن‌آباد به تهران از ساعت ۱۲ ظهر تا پایان ساعات اوج ترافیک به صورت یکطرفه خواهد بود و خودروها فقط اجازه حرکت به سمت تهران را خواهند داشت.

این محدودیت به منظور پیشگیری از تراکم بیش از حد و ایجاد ترافیک سنگین در جاده‌های منتهی به پایتخت برقرار شده است.

همچنین، پلیس راه توصیه کرد رانندگان در این ساعات از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و حتماً پیش از حرکت از وضعیت ترافیکی و جوی مسیر اطلاع کسب کنند. رعایت سرعت مجاز و نکات ایمنی در جاده برای جلوگیری از حوادث احتمالی ضروری است.

این محدودیت‌ها بنا به شرایط ترافیکی و تصمیم‌گیری مسئولان در روزهای آینده قابل تغییر خواهد بود و رانندگان می‌توانند برای کسب اطلاعات به‌روز به سایت پلیس راه و راهداری مراجعه کنند.

در حال حاضر وضعیت تردد در راه‌های استان مازندران عادی و روان است.

کد خبر 6602173

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها