به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام پلیس راه، مسیر مرزن‌آباد به تهران از ساعت ۱۲ ظهر تا پایان ساعات اوج ترافیک به صورت یکطرفه خواهد بود و خودروها فقط اجازه حرکت به سمت تهران را خواهند داشت.

این محدودیت به منظور پیشگیری از تراکم بیش از حد و ایجاد ترافیک سنگین در جاده‌های منتهی به پایتخت برقرار شده است.

همچنین، پلیس راه توصیه کرد رانندگان در این ساعات از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و حتماً پیش از حرکت از وضعیت ترافیکی و جوی مسیر اطلاع کسب کنند. رعایت سرعت مجاز و نکات ایمنی در جاده برای جلوگیری از حوادث احتمالی ضروری است.

این محدودیت‌ها بنا به شرایط ترافیکی و تصمیم‌گیری مسئولان در روزهای آینده قابل تغییر خواهد بود و رانندگان می‌توانند برای کسب اطلاعات به‌روز به سایت پلیس راه و راهداری مراجعه کنند.

در حال حاضر وضعیت تردد در راه‌های استان مازندران عادی و روان است.