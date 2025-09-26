https://mehrnews.com/x397N3 ۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۴ کد خبر 6602212 استانها سمنان استانها سمنان ۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۴ پیوند جهاد و ایثار در کنگره سههزار شهید استان سمنان سمنان- این روزها محل برگزاری کنگره سههزار شهید استان سمنان، شاهد صحنههای بینظیری از پیوند قلبها، جهاد سازندگی و فرهنگ ایثار و شهادت است. دریافت 27 MB تصویر: هدیه زهرا فدایی تدوین: علی شهسوار کد خبر 6602212 کپی شد مطالب مرتبط روایتی از ایثار و فداکاری شهید محمدمهدی شهری «دفاع مقدس» یک مکتب انسان ساز است شریف: کنگره شهدا فرصت انتقال فرهنگ ایثار به نسل جدید است حال و هوای شهدایی؛ کنگره ۳ هزار شهید سمنان نماد ایستادگی و امنیت روایتی از ایثار و فداکاری شهید محمدحسن نعیم آبادی ارکستر سمفونیک در کنگره شهدای سمنان؛ نغمههایی برای ایثار و انتظار برچسبها کنگره سه هزار شهید استان سمنان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان سپاه استان سمنان هفته دفاع مقدس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان
