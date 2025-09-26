  1. استانها
  2. سمنان
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۴

پیوند جهاد و ایثار در کنگره سه‌هزار شهید استان سمنان

سمنان- این روزها محل برگزاری کنگره سه‌هزار شهید استان سمنان، شاهد صحنه‌های بی‌نظیری از پیوند قلب‌ها، جهاد سازندگی و فرهنگ ایثار و شهادت است.

تصویر: هدیه زهرا فدایی

تدوین: علی شهسوار

