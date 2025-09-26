از مهاجرت ۱۲هزار پژوهشگر ایرانی تا آخرین وضعیت ۳ ساله شدن لیسانس

به گزارش خبرنگار مهر، آموزش عالی با شروع مهر ماه و آغاز سال تحصیلی جدید با خبرهای پر حاشیه‌ای همراه بود؛ از آماری که وزیر علوم در نشست خبری از مهاجرت پژوهشگران ایرانی ارائه داد تا بحث‌های داغ در مورد ایجاد دانشگاه‌های پزشکی غیرانتفاعی و هزینه‌های سنگین اجاره خوابگاه برای دانشگاه‌های علوم پزشکی همگی از پر بحث‌ترین خبرها در این هفته بودند.

در گزارش پیش رو مهم‌ترین اخبار هفته (۲۹ شهریورماه تا ۴ مهرماه) را مرور می‌کنیم.

۲۸ هزار مقاله پژوهشگران ایرانی به نام سایر کشورها منتشر شد

حسین سیمایی صراف هفته گذشته در نشست خبری گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲، ۱۲ هزار پژوهشگر از کشور خارج شده‌اند. منظور از پژوهشگر افرادی است که در کشور ما تحصیل کرده‌اند ولی از کشور خارج شدند و در یک نشریه معتبر بین‌المللی با نام پژوهشگاه و دانشگاه خارجی مقاله منتشر کرده‌اند. طبق بررسی‌ها تعداد مقالات منتشر شده این افراد در یک سال ۲۸ هزار مقاله بوده است.

وی افزود: اگر این ۲۸ مقاله با نام یک دانشگاه ایران منتشر می‌شد، رتبه علمی ایران امروز ۱۷ نبود. بر اساس قانون رتبه علمی ایران باید به ۱۴ برسد؛ اگر همین تعداد مقاله پژوهشگران مهاجر، به مقالات امسال کشور اضافه شده بود، همین امسال رتبه علمی ما ۱۴ می‌شد.

موافقت وزیر بهداشت با دانشگاه‌های غیرانتفاعی پزشکی؟!

موضوع پذیرش دانشجوی پزشکی از طریق دانشگاه‌های غیرانتفاعی از مواردی بود که در هفته‌های اخیر توسط دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده بود. وی عنوان کرده بود که پیشنهاد ایجاد چنین دانشگاه‌هایی مطرح شده و این موضوع در دست بررسی است.

هفته گذشته وزیر بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد که هر بخشی که قصد دارد تربیت دانشجو انجام دهد باید مدارک، مستندات و زیرساخت‌ها را به وزارت بهداشت ارائه کند. وزارت بهداشت نیز دقیق و با سختگیری این مدارک را باید ارزیابی کند؛ چون آموزش پزشکی با جان مردم در ارتباط است. وی در پاسخ به اینکه آیا در نهایت این امکان وجود دارد یا خیر؟ افزود: خیر فعلاً این امکان وجود ندارد و تاکنون هیچ پیشنهادی در این زمینه به ما ارائه نشده است.

با این وجود در هفته جاری رئیس کمیسیون آموزش مجلس از موافقت وزیر بهداشت با ایده استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای آموزش دانشجوی پزشکی خبر داد.

علیرضا منادی در برنامه تلویزیونی «کشیک سلامت» در مورد دانشگاه‌های غیرانتفاعی پزشکی گفت: من شخصاً با وزیر بهداشت مذاکره کردم تا به اساتید خود وزارت بهداشت که امین هستند، بازنشست شدند و می‌توانند از بیمارستان‌های مجهز بخش خصوصی استفاده کنند، اجازه دهند در داخل کشور با اخذ هزینه تمام‌شده آموزش پزشکی، مجری رشته‌های پزشکی باشند. دکتر ظفرقندی با این موضوع موافقت کرده‌اند و مقدمات این کار شروع شده است تا به زودی در بخش غیر دولتی نیز رشته‌های پزشکی داشته باشیم.

مطرح کردن این موضوع سبب شد افراد مختلف نسبت به آن واکنش نشان دهند.

هیچ دانشگاهی با کسری بودجه وارد سال ۱۴۰۴ نشد

مهدی پندار، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، از تسویه کسری بودجه دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: مطالبات استادان و همچنین پاداش پایان خدمت آنها و کارکنان پرداخت شده است.

وی با اشاره به تحقق درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد تومان، افزود: بودجه تغذیه دانشجویان به طور کامل پرداخت شده و هیچ دانشگاهی با کسری بودجه وارد سال ۱۴۰۴ نشد.

پندار با بیان اینکه در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۴ وضعیت مطلوبی داشتیم، خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها ۴۱ درصد، مراکز رشد ۳۹ درصد و پارک‌ها نیز ۴۰ درصد رشد اعتبارات داشته‌اند. ظرفیت‌های خوبی در بودجه دیده شد و ردیف ۵۰۰ میلیاردی برای استخدام‌های جدید در نظر گرفته شد و امسال نیز ۱۰۰ درصد بودجه دانشگاه‌ها محقق می‌شود.

هزینه سنگین اجاره خوابگاه برای دانشگاه‌های علوم پزشکی

مسعود حبیبی معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت از هزینه بالای اجاره تخت خوابگاهی خبر داد و گفت: در دانشگاه‌های سطح شهر تهران که شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی می‌شود نزدیک به ۳۰۰۰ تخت خوابگاهی اجاره کرده‌ایم که هر تخت خوابگاهی ماهیانه ۸ میلیون تومان برای ما هزینه دارد.

اصلاح ساختار دانشگاه تهران

محمدحسین امید رئیس دانشگاه تهران از اصلاح ساختار دانشگاه تهران خبر داد و گفت: اصلاح ساختار دانشگاه در دستور کار جدی قرار دارد و ابتدا، یک تیم متخصص از دانشکدگان مدیریت بازنگری دو حوزه اداری و مالی و آموزشی دانشگاه را انجام خواهند داد.

شیوه اجرای ایده ۳ ساله شدن دوره کارشناسی

ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزیر علوم در مورد چگونگی اجرای ایده ۳ ساله شدن دوره کارشناسی گفت: این‌گونه نیست که به یکباره دوره کارشناسی سه ساله شود، بلکه با یک شیب و هماهنگی باید انجام شود و در مرحله اول به صورت پایلوت اجرا شده و نتایج آن به دست آید تا ما شوک در دانشگاه‌ها نداشته باشیم.

نیمی از دانشجویان مشکلات وزنی و عمدتاً اضافه وزن دارند

مصطفی زارعی مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان گفت: ما در سال تحصیلی گذشته، سلامت حدود ۲۰ هزار دانشجو را پایش کردیم و نتایج نگرانی‌آور نشان داد که بیش از ۵۰ درصد از دانشجویان مشکلات وزنی که عمدتاً اضافه وزن است را دارند. همچنین ۶۷ درصد دانشجویان اعلام کرده‌اند که هنگام حضور در خوابگاه و کلاس‌ها فعالیت کمی دارند.

حل مشکل سنوات ۲ دانشجو با دستور وزیر علوم

محمدعلی دادگسترنیا دستیار رسانه‌ای وزیر و مدیر روابط عمومی وزارت علوم در تویتی اعلام کرد: با دستور وزیر علوم از دیروز پیگیر مشکل سنوات دانشجویان بودم سنوات «محمدحسین شعائی» تا هفته آینده حل خواهد شد و هیچ مشکلی برای اتمام تحصیل نخواهد داشت مجوز سنوات «علیرضا کاظمی» هم تا یکشنبه صادر خواهد شد دانشجویان دیگر هم اگر مشکلی دارند حتماً اطلاع دهند.

انتخاب دانشجویان نمونه کشوری

در جشنواره دانشجویان نمونه کشوری سال ۱۴۰۴، از مجموع یک هزارو ۶۶۳ دانشجویی که در این جشنواره ثبت‌نام کردند، ۲۳ نفر از دانشجویان وزارت علوم برگزیده شدند که از میان آن‌ها ۱۵ نفر دانشجوی دکتری، ۳ نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و ۶ نفر دانشجویان کارشناسی از ۱۵ دانشگاه کشور هستند.

در میان دانشجویان وزارت بهداشت نیز از مجموع یک هزارو ۳۶۸ دانشجوی ثبت‌نام کرده، ۱۳ نفر از ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی انتخاب شدند.

در این جشنواره ۲۰۰ میلیون تومان به دانشجویان مقطع دکتری، ۱۵۰ میلیون تومان به دانشجویان کارشناسی ارشد و ۱۳۰ میلیون تومان به دانشجویان کارشناسی پرداخت می‌شود و همچنین این دانشجویان می‌توانند بدون آزمون وارد مقاطع بالاتر شده و ادامه تحصیل دهند.