پژمان درستکار: در تیم ملی به روی امیررضا معصومی بسته نیست

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان درستکار پس از قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در رقابتهای جهانی اظهار کرد: من از سال ۲۰۲۱ در تمام مسابقات جهانی حضور داشتم و خوشحالم که این دوره موفق شدیم عنوان قهرمانی را به دست بیاوریم. در وزن ۵۷ کیلوگرم علی مؤمنی را داشتیم که از سال گذشته و در جریان مسابقات امیدهای جهان روند رو به رشدی داشت. نتیجهای که او گرفت برای ما قابل پیشبینی بود اما به نظرم در این وزن واقعاً مشکل داریم؛ هرچند این موضوع برای بسیاری از تیمها و در اوزان مختلف وجود دارد. با این حال تلاش میکنیم شرایط را برای المپیک پیش رو بهتر کنیم و شانس مدال باشیم.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد افزود: در اردوها پیشبینی شده بود که احمد محمدنژاد نتیجه خوبی میگیرد. عموزاد هم بعد از المپیک کارش را آغاز کرد و تیم آنالیز ما برای شناخت رقبا حسابی کار کرده بود. کشتی رحمان گذشته از دلاوری خودش حاصل نتیجه آنالیز دقیق بخش فنی هم بود. امیرمحمد یزدانی تا یک هفته پیش از جهانی آمادهترین کشتیگیر ما بود اما در آخرین تمرین دچار بیماری شد و ناچار به کاهش وزن شد. کامران قاسمپور نیز بیمار شد و به او استراحت دادیم اما دوباره تب کرد و چند روزی از تمرینات دور ماند. حتی مشکوک به تب مالت بود. با این حال با ایثارگری کشتی گرفت و خودش هرگز بیماریاش را رسانهای نکرد. قول میدهم او در این وزن بازسازی شود و جبران کند.
درستکار ادامه داد: حسن یزدانی که دلاور کشتی کشور ماست در هر تیمی باشد وزن آن تیم را بالا میبرد. وضعیت خوبی دارد و قطعاً در چرخه انتخابی حضور خواهد داشت هرچند به بازیهای کشورهای اسلامی نخواهد رسید و احتمالاً تغییر وزن خواهد داد. یونس امامی هم در سختترین وزن کشتیهای خوبی گرفت اما به حریف ژاپنی باخت؛ با این حال ۱۰ امتیاز او در قهرمانی تیمی بسیار کمککننده بود.
وی خاطرنشان کرد: محمد نخودی و آذرپیرا هر دو جراحی داشتند و حضورشان سخت بود اما با تلاش پزشک تیم به میدان رسیدند. کشتیگیر اوکراینی که نخودی شکست داد قهرمان جهان بود و آذرپیرا هم عملکرد فوقالعادهای داشت. از امیرحسین فیروز پور انتظار بیشتری داشتیم؛ حریف روس او بسیار زیرک بود و با ترفندی خاص پیروز شد. فکر میکنم اگر فیروز پور تحت تأثیر او قرار نمیگرفت میتوانست تا فینال بالا برود. امیرحسین زارع نیز روزبهروز در حال پیشرفت است؛ او با اقتدار قهرمان جهان شد و آینده بسیار روشنی دارد و میتواند رکورددار مدال برای ایران باشد.
وی تأکید کرد: معتقدم در کنار پرورش ورزشکاران باید در تربیت مربیها هم تلاش کنیم. البته دبیر که در رأس فدراسیون است حتماً برای این بخش برنامه دارد.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در پایان و در خصوص آخرین وضعیت امیر رضا معصومی هم گفت: نمیدانم او از کجا خط میگیرد ولی واقعیت این است که او از ظرفیتهای خوب کشتی ایران است و در تیم ملی کشتی به روی امیررضا معصومی بسته نیست ولی او خودش باید تصمیم درستی بگیرد.
