بلومبرگ: هند خواستار از سرگیری واردات نفت ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، مقامهای هندی بار دیگر به دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اطلاع دادهاند که کاهش قابل توجه واردات نفت روسیه از سوی پالایشگاههای این کشور آسیای جنوبی، واشنگتن را ملزم میکند تا اجازه خرید نفت خام از ایران و ونزوئلا را به دهلینو بدهد.
یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، به بلومبرگ گفت: هیئتی که این هفته به ایالات متحده سفر کرده، در جلساتی با مقامهای آمریکایی این درخواست را تکرار کرده است.
طبق گفته منابع آگاه، نمایندگان هند تاکید کردهاند که قطع همزمان عرضه نفت به پالایشگاههای هند از روسیه، ایران و ونزوئلا که همگی تولیدکنندگان بزرگ نفت هستند، میتواند منجر به افزایش قیمتهای جهانی شود.
این خبر در حالی است که در ماههای اخیر تنشهای تجاری بین آمریکا و هند بر سر خرید نفت روسیه افزایش یافته و واشنگتن مدعی است که دولت دهلی نو با این کار از جنگ روسیه در اوکراین حمایت میکند.
