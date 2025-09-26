محموله ۱۱۱ میلیون دلاری نفت خام ایران به هند رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، آمار وزارت بازرگانی و صنعت هند نشان می‌دهد این کشور در ماه ژوئن یک محموله نفت خام به ارزش ۱۱۱ میلیون دلار از ایران وارد کرده است. این در حالی است که هند در پی خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و با پذیرش فشارهای واشنگتن واردات نفت خام از ایران را متوقف کرده بود.

هند علاوه بر نفت خام همچنین از ابتدای سال جاری میلادی تا پایان ماه جولای ۹۴ میلیون دلار فرآورده نفتی از ایران وارد کرده است.

بر این اساس، مجموع صادرات نفت و فرآورده نفتی ایران به هند در هفت ماهه نخست ۲۰۲۵ بالغ بر ۲۰۵ میلیون دلار بوده که ۵۴ درصد از کل صادرات ایران به این کشور را تشکیل داده است.

مشخص نیست آیا دهلی نو واردات نفت ایران را از سر خواهد گرفت اما اخیراً سیگنال‌هایی را مبنی بر عدم تبعیت از تحریم‌ها و دوری از سیاست‌های آمریکا بروز داده است.

به عنوان نمونه می‌توان به خبری که رسانه‌های غربی به نقل از منابع آگاه در این زمینه منتشر کرده‌اند اشاره کرد. این منابع از تمایل دهلی نو برای ازسرگیری واردات نفت ایران و ونزوئلا خبر داده‌اند. به گفته این منابع مقامات هندی از آمریکا خواسته‌اند در قبال کاهش یا توقف واردات نفت روسیه نفت ایران و ونزوئلا را وارد کنند.