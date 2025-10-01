نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، جو خراسان شمالی تا صبح جمعه ناپایدار خواهد بود.
وی افزود: تا صبح پنجشنبه در مناطقی از مرکز، غرب و شمالغرب استان و فردا شب در نوار غربی و شمالغربی بارش پراکنده باران رخ خواهد داد؛ همچنین در ارتفاعات پدیده مه و در ساعات ظهر و بعدازظهر افزایش وزش باد پیشبینی میشود.
داداشی تصریح کرد: جمعه و شنبه، آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار صبحگاهی خواهد بود و بامداد یکشنبه در نوار غربی استان افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده باران وجود دارد.
وی در خصوص تغییرات دمایی نیز گفت: چهارشنبه و پنجشنبه دمای بیشینه روند کاهشی خواهد داشت اما برای روز جمعه افزایش دما پیشبینی میشود.
