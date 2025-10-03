  1. استانها
داداشی: کاهش چهار درجه‌ای دمای هوا در خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای کمینه دما از روز شنبه تا اواسط هفته، در برخی نقاط به ویژه نیمه شرقی انتظار می‌رود.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو پایدار در خراسان شمالی تا اواسط هفته آینده است.

وی در ادامه افزود: پدیده غالب طی این روزها وزش باد در ساعت‌های بعدازظهر و آسمان صاف و آفتابی در اکثر ساعات خواهد بود و با توجه به مدل‌های گردوغبار، جمعه نفوذ گردوغبار و کاهش کیفیت هوا در استان به‌ویژه در نیمه غربی و نیمه جنوبی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: از لحاظ دمایی، از روز شنبه تا اواسط هفته کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای دمای کمینه در برخی نقاط به ویژه نیمه شرقی استان انتظار می‌رود.

