داداشی: بارش باران در برخی شهرستان‌های خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: چهارشنبه و پنجشنبه شاهد افزایش ابر، وزش باد و بارش پراکنده باران در برخی شهرستان‌های خراسان شمالی خواهیم بود.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو پایدار در خراسان شمالی طی دوشنبه است و پدیده غالب در بیشتر ساعات، آسمان صاف و آفتابی همراه با وزش باد خواهد بود.

وی در ادامه افزود: چهارشنبه و پنجشنبه جوی ناپایدار در خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود که پیامد آن افزایش ابر، وزش باد به‌ویژه در شهرستان‌های گرمه و جاجرم و بارش پراکنده باران در مناطقی از جمله مانه و سملقان، راز و جرگلان، شمال بجنورد و شمال شیروان خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی همچنین از نفوذ گردوغبار از سمت شمال غرب و غرب به‌ویژه شهرستان مانه و سملقان و بخش‌هایی از مرکز استان در ساعات اولیه شب تا صبح فردا خبر داد و اعلام کرد: این پدیده می‌تواند باعث کاهش کیفیت هوا شود.

داداشی تصریح کرد: سامانه بارشی ظهر پنجشنبه از خراسان شمالی خارج خواهد شد و به دنبال آن، آسمان برای روزهای جمعه و شنبه صاف و پدیده غالب، وزش باد خواهد بود.

داداشی بیان کرد: با توجه به نفوذ زبانه‌های پرفشار و شمالی شدن جریانات، کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای دمای بیشینه استان تا فردا دور از انتظار نیست.

