نتیجه مذاکره با آمریکا تعطیلی مراکز هسته ای و موشکی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر یاسوج با گرامیداشت هفته دفاع مقدس به تبیین مناسبت‌های هفته جاری و همچنین تحلیل مهمترین رویدادهای منطقه‌ای و بین‌المللی پرداخت و با تبریک سالروز ولادت با سعادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، این روز را فرخنده خواند و گفت: زیارت این کریم اهل بیت، طبق روایات معتبر، هم‌ارز زیارت حضرت سیدالشهدا (ع) محسوب می‌شود.

تقدیر از عملکرد رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل

وی با تقدیر از سخنان دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، عملکرد ایشان را قابل تحسین و تقدیر خواند و گفت: رئیس جمهور با اقتدار کامل و با نمایش عکس شهدای جنگ ۱۲ روزه، از حقوق ملت ایران دفاع و در مقابل جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کرد.

امام جمعه یاسوج ظلم فعلی جهان استکبار به ویژه در غزه را ظلمی تاریخی و بی‌سابقه دانست و عامل اصلی آن را آمریکا و متحدان اروپایی آن خواند.

تشریح ضربه اطلاعاتی به رژیم صهیونیستی و تحلیل بیانات رهبر معظم انقلاب

وی در بخش دیگری از سخنانش به اظهارات اخیر وزیر اطلاعات درباره ضربه اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) اشاره و تصریح کرد: افشای اطلاعات سری، تأسیسات هسته‌ای و شبکه جاسوسی رژیم صهیونیستی، بزرگترین ضربه اطلاعاتی به پیکر این رژیم جنایتکار بوده است.

آیت الله حسینی تأکید کرد: این عملیات پیچیده، نشان‌دهنده توانمندی بالای اطلاعاتی کشور است و برخی تلاش‌ها برای کوچک‌نمایی آن توسط منافقین، بی‌اثر است.

وی سخنان رهبر معظم انقلاب را در سه محور اصلی تشریح کرد و گفت: وحدت ملی یکی از محورهای سخنان رهبر انقلاب بود، ایشان فرمودند وحدت ایجادشده در جنگ ۱۲ روزه، عامل شکست دشمن بود و امروز دشمنان تلاش می‌کنند این انسجام را از بین ببرند که باید هوشیار بود.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد مذاکره با آمریکا را دومین محور سخنان رهبری دانست و بیان کرد: معظم‌له تأکید کردند مذاکره با آمریکا بی‌فایده و دارای ضرر محض است زیرا تجربه نشان داده نتیجه آن تعطیلی برنامه هسته‌ای و موشکی کشور و ذلت ملت ایران خواهد بود.

وی عزت و استقلال را از دیگر محورهای سخنان رهبر معظم انقلاب بیان کرد و گفت: ملت قهرمان ایران هرگز در مقابل زورگویی آمریکا تسلیم نخواهد شد و راه عزت، استقلال و پیشرفت را با توکل بر نصرت الهی ادامه خواهد داد تا به یاری خداوند، این انقلاب به صاحب اصلی‌اش حضرت مهدی (عج) برسد.

ولادت امام حسن عسکری (ع) و روز کودکان فلسطینی

آیت الله حسینی ولادت حضرت امام حسن عسکری (ع) را تبریک گفت و و این روز را همزمان با روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی خواند و اظهار کرد: امروز کودکان بی‌پناه فلسطینی زیر شدیدترین بمباران‌ها جان می‌دهند در حالی که جهان تنها نظاره‌گر این فجایع است.

وی سازمان ملل و کشورهای اروپایی را به اقدام عملی فراخواند و گفت: این کشورها غیر از حرف و شعارهای توخالی، اقدام عملی و مؤثری برای کمک به مردم مظلوم فلسطین انجام نمی‌دهند.

امام جمعه یاسوج در بخش دیگری از سخنانش به مناسبت‌های پیش رو و روز ملی گردشگری اشاره کرد و ادامه داد: استان ما از ظرفیت بسیار مطلوب و کم‌نظیری در حوزه گردشگری برخوردار است به‌گونه‌ای که ۳۰۰ جاذبه گردشگری در کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شده است.

وی تأکید کرد: باید بتوانیم از این ظرفیت عظیم به‌صورت کامل و جامع برای ایجاد اشتغال، رونق تولید و جذب سرمایه استفاده کنیم، البته با رعایت و پاسداری از مسائل فرهنگی، دینی و ارزش‌های الهی.

آیت الله حسینی با اشاره به برخی تخلفات در برخی از مکان‌های گردشگری استان، بیان کرد: متأسفانه در برخی موارد شاهدیم که گردشگران به‌ویژه در مسئله حجاب و عفاف رعایت لازم را ندارند که این امر نیازمند نظارت دقیق و جدی دستگاه‌های مربوطه است.

وی همچنین با گرامیداشت روز آتش‌نشانی و ایمنی، از خدمات قهرمانانه آتش‌نشانان قدردانی کرد و گفت: این عزیزان در سخت‌ترین شرایط بحرانی به یاری مردم می‌شتابند که کاری بسیار ستودنی است.

تکریم فرماندهان شهید و تأکید بر اقتدار ملی

امام جمعه مرکز استان همچنین با گرامیداشت روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس، به ذکر نام شهدای والامقامی چون فکوری، نامجو، کلاهدوز، جهان‌آرا، سلامی، باقری، حاجی‌زاده، رشید و حاج قاسم سلیمانی پرداخت و افزود: هزاران فرمانده پرافتخار شهید در میدان حاضر شدند و عزت و افتخار آفریدند.

وی تصریح کرد: امروز ما سر سفره برکت مجاهدت و شهادت این عزیزان نشسته‌ایم و اگر به عنوان کشوری پرافتخار، با اقتدار و استقلال در جهان ظاهر شده‌ایم و با صراحت تمام در مقابل گستاخی‌های آمریکا و جبهه غرب می‌ایستیم، همه برکت خون این شهیدان است.

تکریم سالمندان و نکوهش بی‌توجهی به والدین

آیت‌الله حسینی با اشاره به روز جهانی سالمند، سالمندان را برکت جامعه دانست و تصریح کرد: این عزیزان عمر خود را در راه پیشرفت کشور و خانواده صرف کرده‌اند و امروز سزاوار احترام و تکریم هستند.

وی به شدت از رفتار برخی افراد که والدین سالخورده و بیمار خود را به خانه سالمندان می‌سپارند و حتی به سرکشی سالانه آنان هم نمی‌روند، انتقاد کرد و این عمل را زشت، عیب و دور از شأن یک انسان و مسلمان خواند.

نخبگان، فرصتی برای توسعه کشور

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با تبریک روز نخبگان، نخبگی را یک فرصت و ظرفیت بالایی برای توسعه و رفع مشکلات کشور عنوان کرد و افزود: هم دولت و حاکمیت باید از هوش و استعداد نخبگان استفاده درست کرده و هم مردم و خود نخبگان باید قدر این موهبت الهی را بدانند و آن را در راه اعتلای کشور به کار گیرند.